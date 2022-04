Nuova musica: Wilco, Metric, Dream Syndicate, Tegan And Sara, Iceage

Sembra essere una dichiarazione d’intenti, oltre che un ritorno alle origini, il titolo del nuovo album dei Wilco, il dodicesimo della loro carriera. ‘Cruel Country‘ uscirà il 27 maggio e conterrà ben 21 tracce, registrate dai sei membri del gruppo in presa diretta per la prima volta dal 2007 (ai tempi di ‘Sky Blue Sky‘). In una nota Jeff Tweedy racconta come la sua band abbia sempre rifiutato la definizione di “country” per la propria musica, ma come dopo tutti questi anni trovi divertente sperimentare all’interno di quel formato. Un esempio è il primo singolo ‘Falling Apart (Right Now)‘.



Metric e ‘Formentera‘ sono due parole che mai avremmo pensato di trovare nella stessa frase, e invece è proprio il titolo del nuovo album della band canadese, che uscirà l’8 luglio prossimo. La denominazione del disco, più che da una svolta musicale in direzione della latin-pop, nasce da un’immaginaria evasione dalla loro Toronto durante il lockdown. Il singolo ‘All Comes Crashing‘, più orecchiabile del solito, è comunque un brano nelle corde di Emily Haines e soci.



‘Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions’, il nuovo LP dei Dream Syndicate, uscirà il 10 giugno per Fire Records. La storica band americana lo ha già preceduto con un singolo denominato ‘Where I’ll Stand‘, e oggi ha replicato con ‘Damian‘, brano scritto da Steve Wynn “affinché uscisse bene dai nuovi speaker che ho a casa“.



Nuovo signing per Tegan And Sara, che sono passate alla Mom+Pop e per la nuova etichetta hanno immediatamente pubblicato un singolo. ‘Fucking Up What Matters‘ è prodotto da John Congleton e farà parte del loro prossimo album, il decimo della carriera. “È un’ode al momento della tua vita in cui ti rendi conto che hai la maggior parte, se non tutte le cose che volevi e cominci a pensare a cosa succederebbe se ti liberassi di tutto“, spiega Tegan.



Gli Iceage non ancora in programma il successore di ‘Seek Shelter‘ (2021), occupandosi al momento di ravvivare vecchie canzoni ancora inedite. ‘All The Junk On The Outskirts‘, è un outtake di ‘Beyondless‘, il loro album del 2018, ma è stata ri-registrata recentemente e quindi – proprio quest’oggi – pubblicata. “È uno dei brani migliori che non sono entrati in quel disco, in cui non si amalgamava bene con il resto della scaletta“, racconta il frontman Elias Bender Rønnenfelt.