Nuova musica: Will Sheff, Frankie Cosmos, Comet Is Coming, Mountain Goats, Joyeria

Sebbene gli Okkervil River fossero da tempo di quasi sua esclusiva gestione, Will Sheff ha scelto le proprie generalità per dare un’etichetta alle sue nuove canzoni. Così, il 7 ottobre per ATO Records uscirà ‘Nothing Special’, un disco scritto “durante gli ultimi anni di cambiamenti. Era chiaro che non era più la mia band formata con gli amici del liceo. Era ora di crescere, di togliermi l’elaborato ma costrittivo costume degli Okkervil River e di essere me stesso“, spiega Sheff sul profilo Facebook della sua vecchia band, che pare dunque essere stata messa in letargo. Due suoi membri, Will Graefe e Benjamin Lazar Davis, hanno comunque composto insieme a lui e Christian Lee Hutson. Anche il co-fondatore del gruppo, Jonathan Meiburg (ora leader degli Shearwater), suona nel disco. ‘Nothing Special‘ avrà in scaletta 8 brani, tra cui il primo estratto che è intitolato ‘Estrangement Zone‘.



Si intitola ‘Inner World Peace‘ il nuovo album di Frankie Cosmos. Uscirà per Sub Pop il 21 ottobre. La titolare del moniker, Greta Kline, lo ha registrato a Brooklyn insieme a Nate Mendelsohn e Katie Von Schleicher. Le 15 canzoni arrivate a essere incluse in tracklist sono state scelte da un totale di più di 100 scritte dalla musicista nei tre anni passati da ‘Close It Quietly‘ (2019). Prima anticipazione è un brano molto delicato, denominato ‘One Year Stand‘.



Grandi novità anche da parte de The Comet Is Coming: la band jazz-rock londinese il 23 settembre pubblicherà ‘Hyper-Dimensional Expansion Beam‘, il quarto LP della propria storia. Registrato ai Real World Studio di proprietà di Peter Gabriel, è stato prodotto da due dei tre membri del gruppo, Danalogue e Betamax. Promette molto bene il primo estratto, intitolato ‘Code‘.



I Mountain Goats hanno annunciato da qualche giorno l’uscita del loro nuovo album (il 21° in carriera), ‘Bleed Out‘, che verrà diffuso da Merge Records dal 19 agosto. Già condivise due anticipazioni, ‘Training Montage‘ e ‘Wage Wars Get Rich Die Handsome‘, oggi è la volta di una terza, ‘Mark On You‘, anch’essa ispirata “agli action movies degli anni ’60, ’70 e ’80“.



È sempre bene tenere d’occhio cosa esce per la Speedy Wunderground, giacché il suo fondatore (nonché celebre produttore) Dan Carey è uno scopritore di talenti. Potrà piacere molto, soprattutto a chi ha amato i Pavement e le band indipendenti dei primi anni ’90, un ragazzo che si fa chiamare Joyeria, canadese di nascita ma da tempo residente a Londra. Il 14 ottobre uscirà il suo EP di debutto, ‘FIM‘ (acronimo di “fuck, I missed!“), ovviamente prodotto dallo stesso Carey. Conterrà l’ultimo singolo ‘Colour Film‘, il precedente ‘Wild Joy‘ e altri quattro inediti.