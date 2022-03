Nuova musica: Working Men’s Club, Fontaines D.C., Jarv Is…, Alex G, Harkin

Uscirà il 15 luglio per Heavenly Recordings il secondo album della carriera dei Working Men’s Club. ‘Fear Fear‘, questo il titolo, è stato prodotto da Ross Orton (Arctic Monkeys, M.I.A.), e conterrà 10 nuove canzoni, tra cui il singolo ‘Widow‘, svelato oggi. “È un disco che esplora i contrasti: vita e morte, condivisione e isolamento, natura e umanità, speranza e disperazione, mondo reale e mondo digitale“, sostiene la nota stampa della label inglese. “Mi piace il contrasto tra la musica allegra, vivace e i testi molto cupi (…) Non è certamente un disco minimale, soprattutto rispetto al primo“, aggiunge il frontman Syd Minsky-Sargeant.



A due giorni dalla data sold out all’Alcatraz di Milano, i Fontaines D.C. hanno condiviso il terzo estratto da ‘Skinty Fia‘, il loro nuovo LP che uscirà il prossimo 22 aprile. Dopo le ormai notissime ‘Jackie Down The Line‘ e ‘I Love You‘ è la volta della title-track, brano certamente meno dinamico a cui è associato un video diretto da Hugh Mulhern.



Piuttosto a sorpresa, Jarvis Cocker (con lo pseudonimo Jarv Is…) ha pubblicato oggi un intero nuovo album. Si tratta della colonna sonora di ‘This Is Going To Hurt‘, serie TV prodotta dalla BBC e tratta dall’autobiografia di Adam Kay, scrittore e autore televisivo che è stato anche medico. Nella serie, c’è almeno una canzone cantata dall’ex Pulp in ogni puntata, per un totale di 8: “E’ il nostro tributo d’amore per il servizio sanitario nazionale“, dice Cocker dell’opera.

Anche Alex G ha lavorato recentemente alle musiche per un film, nello specifico ‘We’re All Going To The World’s Fair‘ di Jane Scoenbrun, che dice: “Sono stata una fan dei dischi di Alex per tanto tempo, ed è stato letteralmente un sogno che si è avverato poter collaborare con lui al mio primo film. Non riesco a immaginare un accompagnamento migliore e più commovente“. Film e LP usciranno contemporaneamente il 15 aprile, per quest’ultimo c’è un’anticipazione chiamata ‘End Song‘.

Katie Harkin, che era la frontwoman degli Sky Larkin ma che da qualche tempo ha un progetto solista denominato Harkin, ha pronto il proprio sophomore in autonomia. ‘Honeymoon Suite‘ (che segue ‘Harkin‘ del 2020) uscirà il 17 giugno per Hand Mirror. È stato prodotto dalla stessa musicista inglese, che gli ha dato una direzione più elettronica che in passato, come si può udire nel primo singolo ‘Body Clock‘.