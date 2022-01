Nuova musica: Yard Act, Pinegrove, Sasami, Gang Of Youths, Guided By Voices

È quella che vedete qui sopra la copertina di ‘The Overload‘, l’atteso album di debutto degli Yard Act. La band di Leeds lo avrebbe dovuto pubblicare oggi, ma a causa dell’aumento dei contagi ha scelto di rinviarlo di due settimane: arriverà, dunque, il 21 gennaio prossimo. Un nuovo brano, però, è stato diffuso in giornata: si intitola ‘Rich‘, che è quello che il frontman James Smith si augura di diventare “dopo aver scritto un concept album anti-capitalista, sarebbe divertente!”



Una settimana dopo, il 28 gennaio, arriverà un altro disco molto atteso: ‘11:11‘, quinto LP in carriera per i Pinegrove. La band di Montclair (New Jersey) ne ha diffuso oggi il terzo estratto, un brano denominato ‘Respirate‘, che segue i già noti ‘Orange‘ e ‘Alaska‘. Anche in questo caso, c’è una ragione ‘sociale’ dietro alla scrittura del brano: “Quando l’ho scritto, stavo pensando all’opportunità che abbiamo avuto nel caos che ha portato la pandemia di ridisegnare la società, in modo che funzioni meglio per più persone rispetto a ora“, spiega il leader del gruppo Evan Stephens Hall.



Il 25 febbraio, invece, sarà la volta di ‘Squeeze‘, il nuovo LP di Sasami. Dopo ‘The Greatest‘ e ‘Skin A Rat‘, la cantautrice e produttrice americana ha condiviso ‘Say It‘, brano tra industrial e alt-rock che rappresenta dunque la terza anticipazione da quello che sarà il suo sophomore.



Stessa data di pubblicazione per ‘Angel In Realtime‘, nuovo album dei Gang Of Youths. La band australiana lo ha già introdotto con due canzoni, ‘The Man Himself‘ e ‘Tend The Garden‘, e ieri ha diffuso la terza, che si intitola ‘In The Wake Of Your Leave‘ e parla dell’elaborazione del lutto dopo la scomparsa del padre del frontman e songwriter David Le’aupepe.

È ormai una consuetudine, più o meno ogni quadrimestre, venire a conoscenza dell’uscita di un nuovo LP dei Guided By Voices. Così avviene anche nel primo del 2022: il 4 marzo uscirà infatti ‘Crystal Nuns Cathedral‘, 35° capitolo della saga della rockband di Dayton (Ohio). “Questo disco è una dichiarazione d’intenti, una sfida, un monumento, una chiamata alle armi“, afferma il gruppo in una nota. Conterrà 12 tracce tra cui il primo singolo, ‘Excited Ones‘.