Nuova musica: Yeah Yeah Yeahs, Phoenix, Of Montreal, Beth Orton, Panic At The Disco

A quasi un decennio di distanza dal loro ultimo LP, ‘Mosquito del 2013, gli Yeah Yeah Yeahs hanno annunciato il loro nuovo album: ‘Cool It Down‘ arriverà il 30 settembre via Secretly Canadian, con 8 canzoni nuove al suo interno. Tra di esse vi è il singolo ‘Spitting Off The Edge Of The World‘, che ospita il featuring di Perfume Genius ed è prodotto da Dave Sitek dei TV On The Radio. “Un’esperta distillazione dei loro migliori doni che vi spinge a commuovervi, a piangere e ad ascoltare attentamente“, si dice del nuovo lavoro sulla pagina Bandcamp della band americana.



Anche i Phoenix hanno pronto un disco nuovo. “L’abbiamo appena finito” ha dichiarato Thomas Mars ad Apple Music, circostanza che non ha impedito al quartetto francese di diffondere quello che potrebbe esserne il primo estratto, ‘Alpha Zulu‘, una frase che lo stesso frontman ha sentito ripetere più volte da un pilota di un aereo su cui era a bordo durante una tempesta: “Ho così paura di volare che mi è sembrata una richiesta di aiuto quando l’ho sentito la prima volta. In qualche modo deve essermi rimasta nella testa, ed è uscita in modo strano nello studio.”



La passione per i titoli strani di Kevin Barnes e dei suoi Of Montreal ha prodotto due dei loro migliori in una volta sola: ‘Freewave Lucifer f<ck f^ck f>ck‘ è la denominazione del nuovo LP, che uscirà il 29 luglio per Polyvinyl. Il primo singolo, invece, si chiama ‘Marijuana’s A Working Woman‘: “A metà della pandemia ho sostituito l’alcol con l’erba ed è ciò a cui si riferisce il titolo della canzone“, spiega Barnes.



Sembra essere un bel rilancio per la carriera di Beth Orton il suo nuovo album, ‘Weather Alive‘. Innanzitutto perché uscirà per la stimata Partisan Records, etichetta parecchio in auge di questi tempi (Fontaines D.C., Idles e più recentemente Just Mustard), quindi perché a collaborare con lei c’è tanto del meglio della scena jazz inglese, tra cui il batterista dei Sons Of Kemet Tom Skinner, anche membro de The Smile. Il primo estratto è la title-track ‘Weather Alive‘, che fa parte di una scaletta di 8 tracce.

“È un racconto sul crescere a Las Vegas” il nuovo singolo dei Panic! At The Disco. “Parla di amore, fama, esaurimento e di tutto ciò che accade nel mezzo“, aggiunge Brandon Urie, che fa intendere anche come ‘Viva Las Vengeance‘ sia la prima anticipazione del suo nuovo LP, intitolato allo stesso modo e in arrivo il 19 agosto via Fueled By Ramen.