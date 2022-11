Nuova musica: Yo La Tengo, Yves Tumor, Kaiser Chiefs, Everclear, Deus

È intitolato a questo “stupido mondo” il diciassettesimo album della carriera degli Yo La Tengo. ‘This Stupid World‘ uscirà il 10 febbraio prossimo con una scaletta di nove canzoni, tutte scritte, suonate e prodotte esclusivamente dai tre membri dello storico gruppo americano. “It’s the most live-sounding Yo La Tengo album in years“, afferma la press-release della Matador Records, che ne sottolinea l’immediatezza e il fatto che tutte le tracce siano stati incise in presa diretta. Primo estratto è un brano denominato ‘Fallout‘, in cui Ira Kaplan significativamente canta “voglio uscire dal tempo“.



Le metamorfosi di Yves Tumor proseguono anche nel rumoroso nuovo singolo ‘God Is A Circle‘, diffuso un paio di giorni fa e probabile anticipazione di un suo nuovo LP. Nessun dettaglio a proposito è stato sinora rivelato se non un promettente “much more to come” nella nota che presenta il brano, in cui si dice anche che a lavorarlo sono stati Noah Goldstein (produzione) e Alan Moulder (mixaggio), indice di grande ambizione per quello che sarà il suo quinto lavoro in carriera.



Che i Kaiser Chiefs non siano più la band di ‘Everyday I Love You Less And Less‘ è noto da tempo, ma il nuovo singolo ‘How 2 Dance‘ è ancor più sorprendente e abbastanza emblematico del nuovo corso che ha scelto di intraprendere la band di Leeds. Il brano, prodotto da Amir Amor dei Rudimental, è evidentemente stato influenzato da Nile Rodgers, chitarrista degli Chic e collaboratore dei Daft Punk, con cui la band aveva condiviso una sessione di registrazione nel 2021. Farà parte del nuovo album del quintetto che, a detta del frontman Ricky Wilson in un’intervista all’NME, verrà terminato a dicembre e dovrebbe uscire nella prima parte del 2023.



Continuano a suonare in giro per l’America gli Everclear, che hanno appena festeggiato i 30 anni come band, e che presto ripubblicheranno il loro debutto del 1993, ‘World Of Noise‘. Di inediti però non ne condividevano dal 2015, ed è dunque un piccolo evento che oggi sia uscita ‘Year Of The Tiger‘, nuova canzone del quartetto di Portland che mancava dunque da più di 7 anni. Curiosa la descrizione che il frontman Art Alexakis dà del pezzo: “Credo che la tigre debba essere il nuovo simbolo del Partito Democratico [quello americano, ndr]”. Forse non sa che da queste parti gli “occhi di tigre” non hanno portato molta fortuna a una formazione politica omonima…



Sebbene non ci siano ancora anticipazioni sonore, aumentano i dettagli del nuovo album dei Deus, che si chiamerà ‘How To Replace It‘ e che sarà tra noi il 17 febbraio prossimo grazie a PIAS. “Spesso le cose necessitano di più tempo di quanto si pensasse. Non era certo un progetto pensato per impiegare 10 anni“, afferma il frontman Tom Barman in una nota, riferendosi all’intervallo passato dal loro ultimo album di inediti. “Non vuoi ripeterti, ma hai il tuo stile. Vuoi provare cose nuove e reagire a ciò che ti sembra cool in quel preciso momento storico“, è il manifesto programmatico di quello che sarà l’ottavo LP in carriera per il quintetto di Anversa (in cui è rientrato il chitarrista Mauro Pawlowski), descritto dalla press-release “distintivo e creativo, melodico ma decisamente fuori dagli schemi. Unico. E soprattutto, inconfondibilmente Deus“.