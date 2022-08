Nuova musica: Young Jesus, Suede, 1975, Lounge Society, Teen Suicide

Che gli Young Jesus fossero assai capaci lo si era capito dall’LP di due anni fa, ‘Welcome To Conceptual Beach‘. Gli daranno un seguito tra poco più di un mese, il 16 settembre, quando via Saddle Creek pubblicheranno ‘Shepherd Head‘. Quello che sarà il loro terzo album in carriera è preceduto dall’ottimo singolo ‘Ocean‘, brano molto avvolgente che ospita la voce di Tomberlin. “God is just the ocean where I’m lost” si dice nel pezzo, che come il resto del lavoro è stato composto dopo la scomparsa di un caro amico del frontman John Rossiter.



Il 16 settembre uscirà anche ‘Autofiction‘, il nuovo album degli Suede. Che sembravano già essere in buona forma alla luce del primo estratto, ‘She Still Leads Me On‘, e che si confermano con ‘15 Again‘, brano che fa realmente tornare ai propri 15 anni o giù di lì, ovvero quando la band londinese cominciava a farsi conoscere. “E’ una canzone sull’innamorarsi per la prima volta“, spiega il frontman Brett Anderson.



‘Being Funny In A Foreign Language‘, il disco nuovo dei 1975, arriverà tra poco, il 12 agosto. Dopo ‘Part Of The Band‘ il gruppo inglese ha diffuso ‘Happiness‘, pezzo funky e ritmato che sa molto di fine estate anni ’80. È prodotto, come il resto del lavoro, da Jack Antonoff. “Jack è come me, sa tutto di tutto, è pieno di riferimenti. Capisce cosa un’artista ha bisogno in ogni dannato momento, e lo fa in modo molto naturale“, dice di lui Matt Healy in un’intervista al programma di Zane Lowe su Apple Music.



Tra le opere prime più attese dell’anno c’è sicuramente ‘Tired Of Liberty‘ dei Lounge Society, che arriverà via Speedy Wunderground il 26 agosto. Dopo ‘Blood Money‘ e ‘No Driver‘ il quartetto di Hebden Bridge lo introduce ulteriormente ‘Upheaval‘, brano solo apparentemente più tranquillo e altrettanto poco prevedibile.



Sarà udibile dal 26 agosto ‘Honeybee Table At The Butterfly Feast‘, il nuovo album dei Teen Suicide, pubblicato da Run For Cover. La band di Baltimora lo ha già anticipato con due estratti, la strumentale ‘Coyote (2015-2021)‘ e ‘Get High, Breathe Underwater (#3)‘, e oggi vi aggiunge ‘Death Wish‘, alt-rock che Stereogum definisce “frenetico ma melodico“. “È una canzone che parla di qualcuno che odiamo che ha fatto cose pessime“, aggiunge il frontman Sam Ray.