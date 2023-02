Nuova musica: Yves Tumor, Geese, Rural Alberta Advantage, Rose City Band, Alex Lahey

Che un nuovo album di Yves Tumor si stesse avvicinando era nell’aria, e da ieri è ufficiale. ‘Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)‘ uscirà il 17 marzo per Warp; conterrà 12 tracce prodotte da Noah Goldstein e mixate da Alan Moulder. Tra di esse, vi è il singolo uscito lo scorso autunno, ‘God Is A Circle‘, e il nuovissimo ‘Echolalia‘, che pare proseguire il percorso di avvicinamento al glam-rock tracciato sin dal precedente LP, ‘Heaven To A Tortured Mind‘ del 2020.



Pare essere prossimo anche il sophomore dei Geese. La giovane band newyorkese ha infatti diffuso ‘Cowboy Nudes‘, primo inedito dai tempi dell’album di debutto, ‘Projector‘ del 2021, da cui però differisce parecchio a causa di un inedito stile country-soul. “La canzone parla della vita che diventa migliore e più divertente dopo la fine del mondo“, afferma in una nota il frontman Cameron Winter. Ad essa è associato un video diretto dallo stesso Winter insieme a Andy Swartz.



C’è una canzone nuova anche da parte dei Rural Alberta Advantage. La band canadese ‘Plague Dogs‘, brano che introduce un corposo tour nordamericano programmato tra febbraio e marzo. “Drizzate le orecchie per altre cose dalla band più avanti quest’anno“, è però l’eloquente conclusione della nota della Saddle Creek. Il nuovo pezzo è ispirato a un racconto dello scrittore Richard Adams che ha lo stesso titolo: “La canzone non segue in alcun modo gli eventi del romanzo, ma sottolinea il periodo specifico in cui abbiamo iniziato a lavorare su questa canzone. Le sensazioni di terrore, incertezza e isolamento che ho provato leggendo il romanzo sono molto simili a quelle che ho provato all’inizio della pandemia“, spiega il frontman Nils Edenloff.



A Ripley Johnson evidentemente non bastano due gruppi di alto livello come Wooden Shjips e Moon Duo. Con un terzo, Rose City Band, giungerà addirittura al terzo album: ‘Garden Party‘ uscirà per Thrill Jockey il prossimo 21 aprile. Nato come solista, il progetto sta evolvendo anche in questo caso in collettivo, giacché nel disco suonano i suoi colleghi nei Moon Duo Sanae Yamada e John Jeffrey, oltre al chitarrista Barry Walker e al bassista Plankton Wat. John McEntire dei Tortoise ha mixato le otto tracce, tra cui vi è il primo estratto, un alt-country molto godibile intitolato ‘Chasing Rainbows‘ (che non è una cover degli Shed Seven, ndr).



Sembra essere ambizioso il sophomore della cantautrice e rocker australiana Alex Lahey. ‘The Answer Is Always Yes‘ arriverà il 19 maggio via Liberation con dieci canzoni prodotte nientemeno che da Jacknife Lee, ovvero uno che ha lavorato con gente come U2 e REM. Tre di esse sono già note: ‘Congratulations‘, ‘Shit Talkin’‘ e il nuovo singolo ‘Good Times‘, che ricorda abbastanza la connazinale Courtney Barnett.