Nuovi concerti: Aldous Harding, Micah P. Hinson, Metallica, Patti Smith, Passenger, Festival

Una giornata, quella di oggi, che renderà felici i fan di Aldous Harding. Prima di tutto perché la cantautrice neozelandese ha pubblicato un nuovo singolo che si intitola ‘Old Peel‘. Si tratta di un brano frequentemente proposto live ma mai pubblicato, che uscirà come 7″ il prossimo 9 luglio. E’ prodotto da John Parish così come i suoi due LP usciti sinora, ‘Designer‘ (2019) e ‘Party‘ (2017). La canzone verrà con tutta probabilità suonata nel tour europeo anch’esso ufficializzato oggi, tra cui vi è una data italiana, lunedì 14 marzo 2022 alla Santeria di Milano. I biglietti, che costeranno 20 euro più diritti e commissioni, saranno in prevendita su Ticketmaster e Ticketone da venerdì.



Ben prima passerà dalle nostre parti Micah P. Hinson, e per addirittura cinque concerti. Il cantautore texano suonerà lunedì 17 luglio 2021 allo Sconfini Fest di Ancona, domenica 25 al Teatro Romano di Fiesole, martedì 27 a Marina di Ravenna all’Hana-Bi, sabato 31 al Zal Fest di Chiusi (SI) e domenica 1 agosto a Terni al Teatro Romano. In alcune date Hinson si esibirà in duo con Alessandro ‘Asso’ Stefana, in altre sarà accompagnato da una band al completo, i Guano Padano.

Oltre ai Muse, ci saranno anche i Metallica a Firenze Rocks. La storica band hard-rock sarà l’headliner della quarta giornata del festival toscano, domenica 19 giugno 2022. I biglietti, di cui ancora non si conosce il prezzo, saranno in vendita generale a partire dalle 11 di lunedì prossimo.

Si aggiunge un concerto all’imminente e corposo tour italiano di Patti Smith, che insieme a Jackson Smith, Tony Shanahan e Seb Rochford suonerà anche a Estate Leggerissima di Torre del Lago Puccini (LU). I biglietti, in prevendita da oggi su Ticketone, vanno da 30 a 50 euro più diritti e commissioni.

Subisce un nuovo rinvio il concerto di Passenger a Milano. Il cantautore inglese sarà al Fabrique non più il 1° ottobre 2021, bensì domenica 27 marzo 2022. Invariato il prezzo dei biglietti, 28 euro più diritti e commissioni; quelli già acquistati rimangono validi.

Cercano di riposizionarsi temporalmente anche i grandi festival europei che si sono visti costretti ad annullare l’edizione 2021. Tra i maggiormente capienti, sia dal punto di vista del pubblico che della line-up, vi sono il Mad Cool di Madrid e il NOS Alive di Lisbona, previsti nel weekend tra il 6 e il 9 luglio 2022. Per entrambi c’è l’annuncio della prima parte di line-up (decisamente corposa quella della manifestazione spagnola). Ve le embeddiamo qui sotto.