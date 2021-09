Nuovi concerti: Algiers, Divine Comedy, Nothing But Thieves, Lauren Ruth Ward, Dorian Electra

Ci saranno anche due appuntamenti italiani all’interno dello “spring tour” che gli Algiers terranno in Europa nel mese di maggio 2022. Franklin James Fisher e soci saranno martedì 11 al Circolo della Musica di Rivoli (TO) e mercoledì 12 al Biko di Milano. Non sono ancora stati comunicati i prezzi dei biglietti.

Data unica, invece, per i Divine Comedy. Il progetto guidato da Neil Hannon sarà giovedì 17 marzo 2022 al Teatro della Triennale di Milano. I biglietti, che costeranno 25 euro più eventuali diritti e commissioni di prevendita, saranno disponibili su Vivaticket dalle ore 11 di di venerdì 17 settembre. La band irlandese ha peraltro in programma la pubblicazione di un’antologia, che si chiamerà ‘Charmed Life – The Best Of The Divine Comedy‘ e uscirà il 4 febbraio del prossimo anno. Conterrà 24 brani tra cui un inedito intitolato ‘The Best Mistakes‘, non ancora reso pubblico.

Un concerto nel nostro paese pure per i Nothing But Thieves, che però non si terrà più il 3 novembre prossimo, bensì domenica 3 aprile 2022, sempre al Fabrique di Milano. I biglietti già acquistati rimangono validi, chi non li avesse li può comprare su Ticketmaster e Ticketone a 32 euro più diritti e commissioni.

Rinvio anche per gli appuntamenti live di Lauren Ruth Ward, che non sarà più in Italia a ottobre 2021, ma a febbraio 2022. Giovedì 24 la musicista americana salirà sul palco del Pippo Stage di Bolzano e venerdì 25 su quello dello Splinter Club di Parma (che sostituisce il Freakout di Bologna). Al momento non siamo ancora a conoscenza del costo degli ingressi.

Unica la data in programma dalle nostre parti per Dorian Eelctra. L’istrionico cantautore e performer americano si esibirà all’Apollo di Milano sabato 16 aprile 2022. Le prevendite sono già attive su Dice a 23 euro, con diritti e commissioni inclusi nel prezzo.