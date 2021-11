Nuovi concerti: All Points East, Snail Mail, Robert Plant, Struts, James Taylor

È una delle line-up generalmente più attese quella dell’All Points East, festival piuttosto giovane ma importante per il prestigio dei nomi che abitualmente ne compongono il cartellone, e per il fatto di svolgersi su due weekend contigui nel pieno centro di Londra. L’edizione 2022 si terrà nella seconda metà di agosto e ingloberà anche il Field Day, kermesse di una singola giornata che guarda principalmente ai suoni elettronici. Sui palchi di Victoria Park si esibiranno, tra venerdì 19 e domenica 21, Gorillaz, Idles, Yves Tumor, Chemical Brothers, Kraftwerk, Tame Impala, Dry Cleaning e Goat, mentre tra venerdì 26 e domenica 28 agosto (fine settimana che al momento sembra più interessante) sarà la volta di National, Fleet Foxes, King Gizzard, Kurt Vile, Perfume Genius, Lucy Dacus, Disclosure, James Blake, Nick Cave And The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Sleaford Mods, Aldous Harding, Japanese Breakfast, Tinariwen, Jehnny Beth e Joan As Police Woman. I biglietti, che nelle edizioni passate si sono sempre potuti acquistare soltanto per le singole giornate, saranno in prevendita da giovedì.

È stato purtroppo rimandato a date da destinarsi il tour mondiale di Snail Mail, e con esso i due concerti italiani in programma il 27 febbraio al Locomotiv di Bologna e il 28 al Magnolia di Segrate (MI). L’organizzazione assicura che “stiamo lavorando per poter annunciare quanto prima le due nuove date“, il cui rinvio si è reso necessario da un serio problema alle corde vocali della cantautrice americana, che dovrebbe riuscire a suonare nel nostro paese la prossima estate.

Freschi di pubblicazione del loro nuovo album di cover, ‘Raise The Roof‘ (uscito venerdì), Robert Plant ed Alison Krauss hanno annunciato anche un concerto in Italia. L’ex Led Zeppelin e la cantante bluegrass si esibiranno giovedì 14 luglio 2022 al Lucca Summer Festival, per quella che, almeno per il momento, è una data unica nel nostro paese. I biglietti, di cui ancora non conosciamo i costo, saranno in prevendita da venerdì sul circuito Ticketone.

Un live in Italia anche per gli Struts, che si aggiungono alla line-up dell’I-Days di Milano e specificatamente nel cartellone di giovedì 9 giugno, insieme ai Greta Van Fleet. I biglietti, già in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 40 o 50 euro a seconda della postazione scelta, a cui vanno aggiunti i diritti e le commissioni di prevendita.

Vengono spostati all’autunno del prossimo anno i concerti italiani di James Taylor, originariamente previsti per febbraio. Il 73enne cantautore americano si esibirà dunque venerdì 28 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, domenica 30 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma, lunedì 31 al Teatro Verdi di Firenze, e quindi mercoledì 2 novembre al Palabassano2 di Bassano del Grappa (VI) e giovedì 3 al Teatro Colosseo di Torino. I biglietti già acquistati rimangono, ovviamente, validi.