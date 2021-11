Nuovi concerti: Alt-J, Black Lips, Ben Harper, Greta Van Fleet, Jay-Jay Johanson, King Hannah, Birdy, Half Alive, Slipknot

In attesa del nuovo album ‘The Dream‘, che uscirà l’11 febbraio 2022, gli Alt-J cominciano a programmare i concerti con cui porteranno in giro per il mondo i loro nuovi brani. Due di essi saranno in Italia: venerdì 17 giugno nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, all’interno del Roma Summer Fest, e sabato 18 al porto di Bari, per un’anteprima del Locus Festival. I biglietti saranno in prevendita generale da martedì prossimo su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket (solo Roma) e Dice (solo Bari). Al netto di diritti e commissioni, per la capitale costano da 32 a 50 euro a seconda della postazione, per la data pugliese c’è un’unica fascia di prezzo a 35 euro.

Verranno prontamente recuperate le date dei Black Lips che dovevano tenersi proprio in questi giorni e che sono state annullate per esigenze della band. Alle quattro già in programma se ne aggiunge, inoltre, una quinta a Roma, per un calendario che diventa il seguente: mercoledì 8 dicembre 2021 la band americana sarà al Covo Club di Bologna, giovedì 9 al Cinema Lumiere di Pisa, venerdì 10 al Monk di Roma, sabato 11 al Circolo della Musica di Rivoli (TO) e domenica 12 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti già acquistati per precedenti appuntamenti rimangono validi ad eccezione di Roma.

Un altro paio di modifiche le subisce anche il tour italiano di Ben Harper previsto per la prossima estate. L’organizzazione comunica che “il concerto di Pescara di giovedì 4 agosto è annullato e viene sostituito nello stesso giorno da un nuovo spettacolo alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma” e che “il concerto di Cesena invece si sposta di qualche chilometro e si terrà a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), nell’ambito del festival Acieloaperto“. Per la nuova data romana i biglietti, disponibili su Ticketone, vanno da 40 a 60 euro (più diritti e commissioni di prevendita) a seconda della postazione scelta.

Due concerti nel nostro paese, all’interno di altrettanti festival, per i Greta Van Fleet. La rockband americana sarà headliner di giornata, giovedì 9 giugno 2022, all’I-Days di Milano, presso l’Ippodromo Milano Trenno. venerdì 10 invece suonerà nella Visarno Arena per Firenze Rocks, anticipando sul palco i Metallica. La prevendita per la loro data milanese partirà su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket da venerdì 26 novembre, mentre per quella fiorentina è già attiva a 70 euro più diritti e commissioni.

Torna in Italia per un unico appuntamento Jay-Jay Johanson: il musicista svedese sarà al Visionario di Udine venerdì 7 gennaio 2022, all’interno della Sexto Winter Edition di Sexto ‘Nplugged. I biglietti, che costano 20 euro più diritti e commissioni (18 per i soci del cinema/teatro) sono in prevendita sul sito ufficiale della location.

Due date per i King Hannah, che porteranno le canzoni del loro album di debutto ‘I’m Not Sorry, I Was Just Me‘ (in uscita il 25/2) martedì 12 aprile 2022 all’ARCI Bellezza di Milano e mercoledì 13 a La Claque (presso il Teatro La Tossa) di Genova. Per lo show milanese il costo è di 15,09 euro tutto incluso, con prevendite già attive su Eventbrite.

Il nuovo LP di Birdy, ‘Young Heart‘, è invece stato pubblicato lo scorso 30 aprile. Domenica 29 maggio 2022 le nuove composizioni della cantautrice inglese verranno suonate in Italia, anche in questo caso per un data unica, al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo su Ticketone e Dice a 32 euro più diritti e commissioni.

Prima volta nel nostro paese per l’alt-pop degli Half Alive: la band di Long Beach sarà alla Santeria di Milano giovedì 5 maggio 2022. I biglietti, in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket da venerdì, costano 20 euro più diritti e commissioni.

Anche il concerto degli Slipknot, che originariamente si sarebbe dovuto tenere a luglio 2021, verrà recuperato. Invariata la location, il Castello di Villafranca di Verona, la nuova data è martedì 26 luglio 2022. La prevendita è già attiva su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a 65 o 75 euro più diritti e commissioni; i biglietti già acquistati rimangono validi per il nuovo appuntamento.