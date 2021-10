Nuovi concerti: Band Of Horses, Black Lips, Squid, Alice Phoebe Lou, Avril Lavigne

Come potete evincere dalla foto qui sopra, i Band Of Horses hanno annunciato le date del loro tour europeo che seguirà la pubblicazione di ‘Things Are Great‘, il nuovo album in uscita il 21 gennaio prossimo. Due di esse saranno in Italia: lunedì 21 marzo all’Estragon di Bologna e martedì 22 al Fabrique di Milano. Dei biglietti, che saranno in prevendita da venerdì prossimo, non è stato ancora comunicato il costo.

“A causa di impegni promozionali internazionali della band” subisce alcune modifiche il tour italiano dei Black Lips previsto intorno alla metà di novembre: le date scendono da 6 a 4, con la cancellazione dei concerti di Roma e Roncade (TV), mentre le altre vengono riprogrammate. Questo il nuovo calendario: la band americana si esibirà mercoledì 10 novembre 2021 al Covo di Bologna, giovedì 11 al Lumiere di Pisa, venerdì 12 al Magnolia di Segrate (MI) e quindi martedì 16 al Circolo della Musica di Rivoli (TO). L’organizzazione fa sapere che “Per richiedere i rimborsi delle date di Roma e Treviso o delle date rischedulate, per coloro impossibilitati ad assistere, bisognerà contattare il circuito dove sono state acquistate le prevendite entro e non oltre il 5 novembre“.

Annullati, “a causa delle restrizioni dovute dall’emergenza epidemiologica“, anche i due concerti italiani degli Squid, originariamente previsti per lunedì 25 ottobre al Magnolia di Segrate (MI) e per martedì 26 al Locomotiv di Bologna. Le richieste di rimborso dei biglietti già acquistati, si legge su Ticketone.it, “dovranno essere presentate entro e non oltre il 23 novembre 2021“.

È rinviata all’anno prossimo, invece, la data di Alice Phoebe Lou al Magnolia di Segrate (MI). La cantautrice sudafricana suonerà sul palco nei pressi dell’Idroscalo giovedì 28 luglio 2022 e non più il prossimo 4 novembre. L’organizzazione rende noto che “i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data” e che “eventuali richieste di rimborso sono da richiedere all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 5 novembre 2022“. Anche il live previsto a Roma per il 5 novembre è rinviato, ma in questo caso in data ancora da destinarsi.

Trovano finalmente spazio in calendario i concerti italiani di Avril Lavigne, originariamente previsti per marzo 2021. La pop/rockstar canadese sarà alla Fiera di Padova venerdì 4 marzo 2022, e al Forum di Assago (MI) domenica 6. Anche in questo caso, “i biglietti precedentemente acquistati per le date di marzo 2021 rimarranno validi per i nuovi show“; per chi non li avesse ci sono nuove disponibilità di tagliandi sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.