Nuovi concerti: Black Country New Road, LP, Casey Lowry, Jacob Lee, Y Not

Verranno recuperati a novembre due dei concerti che i Black Country New Road avrebbero dovuto tenere in Italia la scorsa estate. La band inglese sarà lunedì 1 a Bologna (non più al Sequoie Music Park ma al Teatro Duse) e martedì 2 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. Confermato, poi, l’appuntamento da tempo in calendario di venerdì 5 al Circolo della Musica di Rivoli (TO). I biglietti già acquistati rimangono validi soltanto per la data marchigiana (altrimenti costano 20 euro più diritti e commissioni su Vivaticket), non per quella emiliana, per cui le prevendite sono attive da oggi su Ticketmaster e Ticketone a 25 euro più diritti e commissioni.

Il corposo tour estivo 2022 di LP verrà anticipato da una data pre-primaverile. La cantautrice americana si esibirà anche al Fabrique di Milano venerdì 11 marzo, con prevendita che partirà da venerdì. In estate, invece, Laura Pergolizzi suonerà domenica 17 luglio al Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO), lunedì 18 al MusArt Festival di Firenze, martedì 19 in Piazza Castello a Marostica (VI), giovedì 21 all’Anfiteatro della Civitella di Chieti e venerdì 22 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

È diventato famoso su Tik Tok ma, quantomeno a sentire i suoi singoli, Casey Lowry mostra un buon talento anche in quella che sarebbe la sua attività principale, la musica. Per ulteriore conferma bisognerà attendere il 22 marzo 2022, quando il cantautore inglese si esibirà all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti, in prevendita su Eventbrite, costano 12 euro più diritti e commissioni.

È stato posticipato al 2022 l’unico concerto in Italia di Jacob Lee. Il cantautore australiano sarà al Legend di Milano mercoledì 23 febbraio. I biglietti già acquistati in prevendita (dove costano 10 euro + d.p.) rimangono validi per la nuova data.

Primi nomi per l’edizione 2022 del Y Not Festival di Pikehall, nel Derbyshire. Courteeners, Blossoms, Nothing But Thieves, Sleaford Mods, Sundara Karma, Levellers, Sports Team, Pale Waves, Cassia e Giant Rooks sono tra coloro in cartellone, che verrà arricchito col passare dei mesi. Suoneranno tra venerdì 29 e domenica 31 luglio; per poterli vedere ci sono già gli abbonamenti in prevendita a 119,50 sterline più commissioni.