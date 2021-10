Nuovi concerti: Bodega, Black Country New Road, Trentemøller, The Bronx, Rise Against, Pet Shop Boys, Mad Cool

Annunciato il nuovo album (‘Broken Equipment‘ arriverà l’11 marzo 2022) i Bodega sono pronti a portarlo in giro per il mondo. Lo faranno, in quattro occasioni, anche in Italia: mercoledì 20 aprile al Circolo della Musica di Rivoli (TO), giovedì 21 al Lumiere di Pisa, venerdì 22 al Magnolia di Segrate (MI) e sabato 23 al Covo di Bologna. I biglietti, in prevendita da martedì prossimo, costano 15 o 16 euro (più diritti e commissioni) a seconda della location.

Sembra essere la volta buona per il tour italiano dei Black Country New Road, che aveva già in calendario le date di lunedì 1 novembre al Teatro Duse di Bologna, di martedì 2 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona e di venerdì 5 al Circolo della Musica di Rivoli (TO). Da oggi ve ne è un quarto in cui ascoltare in anteprima le canzoni del nuovo album ‘Ants From Up There‘ (in arrivo il 4 febbraio prosismo): mercoledì 3 al Teatro del Palco di Mestre (VE), concerto per cui non abbiamo ancora informazioni circa la modalità di vendita e il prezzo degli ingressi.

In procinto di pubblicare un nuovo LP c’è pure Trentemøller (‘Memoria‘ uscirà l’11 febbraio 2022), così come di passare. suonarlo in Italia: domenica 13 marzo 2022 il producer e musicista danese sarà ai Magazzini Generali di Milano, appuntamento unico nel nostro paese. I biglietti, in prevendita da venerdì su Dice, costano 23 euro diritti e commissioni inclusi.

È unico anche il concerto che i Bronx terranno al Legend di Milano sabato 22 gennaio 2022. La band californiana ha da non molto pubblicato ‘Bronx VI‘, sesto LP in carriera, che verrà presumibilmente suonato in abbondanza. Per ascoltarla live, i biglietti saranno in prevendita su Dice a 23 euro (tutto incluso) a partire da dopodomani.

Bisognerà attendere giugno 2022, invece, per vedere dal vivo i Rise Against: esattamente lunedì 27, quando saranno sul palco del Magnolia di Segrate (MI). Anche in questo caso le prevendite saranno attivate da venerdì su Dice, al costo complessivo di 32,50 euro.

Si esibiranno al Teatro degli Arcimboldi di Milano i Pet Shop Boys: lo storico duo inglese vi suonerà martedì 10 maggio 2022. I biglietti, in prevendita da venerdì, costano da 50 a 85 euro a seconda della postazione, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita e le commissioni di servizio.

Incrociando le dita, sembra proprio che l’edizione 2022 del Mad Cool Festival di Madrid ci tenga a recuperare il tempo perduto. Oggi sono giunte altre illustri conferme, che portano la line-up ad essere pressoché definitiva: Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim, Glass Animals, Chvrches e Flume si aggiungono a Metallica, Placebo, Killers, Muse, Kings Of Leon, Pixies e tanti altri, ben riassunti dal poster che vi incorporiamo qui sotto. Per tutto ciò l’abbonamento alla manifestazione (6-10 giugno) costa 190 euro più commissioni.