Nuovi concerti: Bon Iver, Tori Amos, Aurora, Alex Cameron, Dodie, Toto

Subisce purtroppo un ulteriore rinvio il concerto italiano di Bon Iver, atteso ormai da un bel po’ di tempo. A causa dell’emergenza sanitaria in corso tutto il tour del musicista americano è stato spostato al prossimo anno, compreso l’appuntamento del Forum di Assago (MI), che viene aggiornato a sabato 5 novembre 2022. Il cambio di schedule comporta anche l’impossibilità per i Big Red Machine di aprire lo show. I biglietti già acquistati rimangono comunque validi, ne rimangono disponibili su Ticketone, con fasce di prezzo che variano da 35,50 a 52,75 euro più commissioni di servizio.

Anche Tori Amos sarà in Italia nel 2022 in data unica. La cantautrice di Newton (North Carolina) suonerà al Teatro degli Arcimboldi di Milano giovedì 24 febbraio. I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno disponibili dalle ore 11 di lunedì 12 luglio sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Febbraio dell’anno prossimo sarà anche il mese delle due nuove date italiane di Aurora. La popstar norvegese si esibirà domenica 13 all’Alcatraz di Milano e lunedì 14 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per il concerto lombardo, in prevendita su Mailticket, costeranno 25 euro più diritti e commissioni; quelli per il live-show della capitale, disponibili su Ticketone, andranno da 26,50 a 35 euro (più diritti e commissioni) a seconda della postazione scelta.

In attesa di un nuovo album che dovrebbe uscire quest’anno, Alex Cameron ha fissato un concerto da noi: sabato 26 marzo 2022 sarà al Covo di Bologna. 16 euro più diritti e commissioni il prezzo dei biglietti, che saranno in prevendita su Boxerticket e Ticketmaster.

Il suo album di debutto, ‘Build A Problem‘, è uscito da poco più di due mesi, e Dodie lo porterà in Italia a quasi un anno dalla pubblicazione: la cantautrice inglese si esibirà infatti venerdì 6 maggio 2022 all’Alcatraz di Milano, unico appuntamento nel nostro paese. I biglietti, disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 22 euro più diritti e commissioni.

Chi invece ha gusti più classici, potrà godere della presenza dei Toto all’Arena di Verona lunedì 25 luglio 2022. I biglietti per l’unico show nel nostro paese della storica band californiana sono già in prevendita su Ticketone e Vivaticket, e vanno (a seconda della postazione) da 40 a 69 euro più diritti e commissioni di prevendita.