Nuovi concerti: Chubby And The Gang, Black Crowes, Script, Sigrid

È uscito proprio oggi ‘The Mutt’s Nuts‘ nuovo album dei Chubby And The Gang nonché secondo della loro carriera. Tra qualche mese la rockband londinese lo porterà in Italia, suonandolo in tre appuntamenti programmati ad aprile 2022: mercoledì 6 al Legend di Milano, giovedì 7 al Monk di Roma e venerdì 8 al Locomotiv di Bologna. 18 euro più diritti e commissioni il prezzo dei biglietti in prevendita, 20 tutto incluso il costo in cassa la sera degli show.

Bisognerà invece attendere un altro anno per rivedere i Black Crows nel nostro paese. Il concerto originariamente previsto per il prossimo 6 novembre al Forum di Assago (MI) è stato rinviato a giovedì 13 ottobre 2022. I biglietti già acquistati rimangono validi, per chi ancora non li avesse costano tra 45 e 65 euro più diritti e commissioni, e sono disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Per gli Script è tempo di “greatest hits” anche in tour. Così si chiamerà la serie di concerti che farà due tappe anche in Italia: venerdì 11 marzo 2022 al Gran Teatro Geox di Padova e sabato 12 al Fabrique di Milano. I biglietti, di cui ancora non conosciamo il costo, saranno in vendita dal 3 settembre prossimo su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Data a Milano anche per il pop di Sigrid, che si esibirà mercoledì 1 giugno 2022 al Fabrique. I biglietti, in prevendita da venerdì prossimo su Ticketmater e Ticketone, costeranno 28 euro più diritti e commissioni. L’apertura sarà affidata al 20enne cantautore/producer australiano Thomas Headon.