Nuovi concerti: Cigarettes After Sex, Idles, Matthe Mole, TRNSMT

Sono state finalmente riprogrammate le due date italiane dei Cigarettes After Sex, che avrebbero dovuto esibirsi nel nostro paese la scorsa primavera. Lo faranno, invece, a fine giugno 2022: martedì 28 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma (all’interno di Rock In Roma) e mercoledì 29 al Sequoie Music Park di Bologna. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date; per chi non li avesse, a breve riapriranno le prevendite su Ticketone, dove dovrebbero costare 36 euro più diritti e commissioni.

Verrà recuperato l’anno prossimo anche il concerto che gli Idles avrebbero dovuto tenere al Cinzella Festival di Grottaglie (BA) quest’estate. Il nuovo appuntamento è per domenica 17 luglio 2022 alle Cave di Fantiano. L’organizzazione fa sapere che “I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data” e che “chi vorrà chiedere un rimborso può farlo scrivendo a [email protected]“. Prevendite comunque attive su Dice a 42,27 euro tutto compreso.

Cambia location l’unico show in Italia di Matthew Mole, programmato per domenica 24 aprile 2022: non più al Biko, bensì all’ARCI Bellezza, sempre a Milano. Invariato il prezzo dei biglietti: 12 euro più diritti e commissioni di prevendita, attiva su Eventbrite.

Appena tenutasi l’edizione 2021, il TRNSMT Festival di Glasgow ha comunicato la prima parte di line-up per quella del 2022, che si terrà venerdì 8 e domenica 10 luglio. Paolo Nutini, Strokes, Lewis Capaldi, Beabadoobee, Foals, Fontaines D.C., Jimmy Eat World, Sigrid, The Snuts e Wolf Alice sono tutti in line-up, ma molti altri verranno annunciati nelle prossime settimane. Sul sito ufficiale della manifestazione sono già disponibili gli early bird ticket, a 155 sterline più commissioni.