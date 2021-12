Nuovi concerti: Cure, Twilight Sad, Killers, Hugo Race, Novo Amor, James Morrison, Natalie Imbruglia

Sono passati ben sei anni dall’ultimo tour dei Cure, e sebbene il nuovo agognato album non sia ancora giunto, è certamente motivo di grande giubilo per i fan l’annuncio di quattro concerti nel nostro paese programmati per il prossimo autunno. Robert Smith e compagni (Simon Gallup al basso, Jason Cooper alla batteria, Roger O’Donnell alle tastiere e Reeves Gabrels alla chitarra) si esibiranno lunedì 31 ottobre 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), martedì 1 novembre al Mandela Forum di Firenze, giovedì 3 alla Kioene Arena di Padova e venerdì 4 al Mediolanum Forum di Assago (MI). I biglietti, che saranno in prevendita dalle 9 di venerdì prossimo su Vivaticket e Ticketone, (al netto di diritti e commissioni) vanno dai 45 agli 85 euro, a seconda di postazione e location. Importante sottolineare poi che ad aprire tutte le date saranno i Twilight Sad.

Tornano a suonare in Italia anche i Killers, loro per un’unico appuntamento: Brandon Flowers e soci saranno martedì 21 giugno 2022 all’Ippodromo di San Siro a Milano. A proposito degli ingressi, di cui non è stato comunicato il prezzo, l’organizzazione ci tiene a precisare quanto segue: “I biglietti per il concerto previsto lo scorso 12 luglio 2020 non sono validi per assistere al nuovo show. Tuttavia gli acquirenti della data del 2020 riceveranno una comunicazione in data odierna, 6 dicembre 2021, da parte della ticketing company alla quale si erano rivolti e potranno poi accedere ad una presale con condizioni personalizzate. Per tutti gli altri i biglietti saranno disponibili in esclusiva presale Vivo Club a partire dalle 11 di mercoledì 15 dicembre; disponibili su tutti i circuiti online, sul link in bio a partire dalle ore 11 di giovedì 16 dicembre e disponibili presso i rivenditori autorizzati dalle ore 11 di martedì 21 dicembre.”

Anche per i trascorsi nel nostro paese del proprio leader, è come d’abitudine molto corposo il tour italiano degli Hugo Race Fatalists. La prossima primavera le date dalle nostre parti saranno ben 10: giovedì 21 aprile al Bravo Caffè di Bologna, venerdì 22 al Circolo Progresso di Firenze, sabato 23 al Wishlist Club di Roma, sabato 30 a Marostica (VI), giovedì 5 maggio al Druso di Ranica (BG), venerdì 6 alla Raindogs House di Savona, sabato 7 al Cine Fox di Caorso (PC), domenica 8 al Soqquadro di Salice Terme (PV), giovedì 26 al Blah Blah di Torino e sabato 28 al Black Inside di Lonate Ceppino (VA).

È invece unico l’appuntamento con Novo Amor: il cantautore gallese sarà alla Santeria di Milano mercoledì 27 aprile 2022. Ali John Meredith-Lacey (queste le sue generalità all’anagrafe) porterà sul palco le canzoni del suo album più recente, ‘Cannot Be, Whatsoever‘, uscito poco più di un anno fa. I biglietti, in prevendita su Ticketmaster e Ticketone, costano 15 euro più diritti e commissioni.

Chi, piuttosto, avesse nostalgia degli anni ’90 e ’00 di MTV, potrà recarsi, giovedì 1 settembre 2022, in piazza Duomo a Prato per assistere ai concerti di James Morrison e Natalie Imbruglia. Il doppio live si inquadra all’interno della rassegna Settembre – Prato è Spettacolo per cui i biglietti, che sono già in prevendita su Ticketone, hanno due fasce di prezzo: 37 e 45 euro più diritti e commissioni.