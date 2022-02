Nuovi concerti: Dinosaur Jr, Royal Blood, Skunk Anansie, Mission, Wallows

Torneranno in Italia a giugno i Dinosaur Jr, per ben quattro appuntamenti: domenica 5 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), martedì 7 al Parco Miralfiore di Pesaro, mercoledì 8 al Nova Festival di Bologna e giovedì 9 all’Off Tune Festival di Prato. Al momento siamo a conoscenza soltanto del costo dei biglietti per la data lombarda, che sono già in prevendita su Ticketone e Vivaticket a 30 euro più commissioni, e di quella toscana, disponibili su Dice al prezzo finale di 27,08 euro.

È stato rinviato di un paio di mesi (con cambio di location) il concerto degli Skunk Anansie in programma il mese prossimo a Milano: lo show non si terrà più il 15 marzo al Fabrique, bensì sabato 14 maggio all’Alcatraz. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data; quelli nuovi sono disponibili su Ticketone a 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Cambia anche la data in cui i Royal Blood si esibiranno all’Alcatraz di Milano: il nuovo appuntamento è per giovedì 23 giugno. Anche in questo caso, i biglietti già acquistati rimangono validi. Resta attiva la prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket al prezzo invariato di 35 euro più diritti e commissioni.

Trova un nuovo spazio in calendario il live-show che i Mission avrebbero dovuto tenere a Milano già da un paio d’anni. La nuova schedule prevede l’esibizione della storica band inglese per mercoledì 3 maggio 2023. L’organizzazione precisa che “i biglietti già emessi per i concerti 2020, 2021 e 2022 sono validi per la nuova data“. 25 euro più diritti e commissioni di prevendita è il costo degli ingressi, disponibili su Ticketone e Vivaticket.

Bisognerà attendere il 2023 anche per vedere nel nostro paese i Wallows. Il giovane quartetto californiano suonerà mercoledì 25 gennaio del prossimo anno ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo su Ticketone e Dice, su quest’ultima piattaforma costeranno, tutto compreso, 29,40 euro.