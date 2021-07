Nuovi concerti: Eels, Royal Republic, Less Than Jake, Oasis, Jethro Tull

Ha l’eloquente denominazione di ‘Lockdown Hurricane 2022‘ il nuovo tour mondiale degli Eels, che farà tappa anche nel nostro paese per due appuntamenti: venerdì 1 aprile al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) e sabato 2 all’Estragon di Bologna. Sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni di ‘Earth To Dora‘, ultimo LP di E e compagni, uscito lo scorso anno. I biglietti, che al netto di diritti e commissioni costano 30 euro per la data lombarda e 25 per quella emiliana, sono già disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e Mailticket.

Bisognerà salire in Alto Adige, invece, per rivedere i Royal Republic. La band svedese sarà parte del cast (insieme ai Sepultura e altre band ancora da annunciare) del Rock Im Ring 2022. Adam Grahn e soci si esibiranno all’Arena di Renon (BZ) venerdì 8 luglio del prossimo anno. Non abbiamo, al momento, notizie a proposito del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti.

Cambia l’unica data italiana dei Less Than Jake: la band americana si esibirà al Bloom di Mezzago (MB) domenica 30 ottobre 2022 e dunque non più il 2 novembre 2021. Invariato il prezzo dei biglietti, 20 euro più diritti e commissioni (disponibili su Ticketone); per chi ne era già in possesso rimane valido il vecchio tagliando.

Sarà nei cinema di tutto il mondo dal 23 settembre ‘Oasis Knebworth 1996‘, documentario incentrato sul gigantesco concerto che la band dei fratelli Gallagher tenne nella cittadina inglese all’apice del successo del quintetto. Informazioni sulle proiezioni si possono trovare iscrivendosi all’apposita newsletter sul sito dedicato. Non è ancora chiaro (ma siamo ottimisti a proposito) se il film sarà visibile anche in Italia.

Riferisce l’organizzazione delle date italiane dei Jethro Tull che “a causa dell’attuale pandemia globale di Covid 19 e dell’obbligo del governo italiano di mettere in quarantena tutti i visitatori del Regno Unito all’arrivo, il tour estivo è stato annullato“. Saltano quindi i concerti che si dovevano tenere a Brescia, Cervere, Genova, Forte dei Marmi, Cattolica, Trento e Francavilla al Mare. Rimangono in calendario le date autunnali di Roma (12 ottobre), Padova (14/10), Torino (16/10) e Legnano (17/10).