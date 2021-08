Nuovi concerti: Erlend Oye, Poppy, Matt Elliott, Passenger

C’è un cambio di line-up all’interno del Todays Festival di Torino: Arlo Parks, positiva al Covid, è stata costretta a dare forfait. Al suo posto ci sarà Erlend Øye insieme alla sua band ‘italiana’, La Comitiva. Il 50% dei Kings Of Convenience si esibirà in apertura della serata di domenica 29 agosto, prima di Motta e Shame. Il festival, va rimarcato, ha raggiunto il sold out per quanto riguarda gli abbonamenti e la singola giornata di sabato 28, mentre rimangono in prevendita su Ticketone i biglietti per giovedì 26, venerdì 27 e domenica 29. Sono disponibili su Ticketone e costano 32 euro più commissioni.

La prima volta di Poppy in Italia ci sarà davvero: la pop(metal)star americana si esibirà martedì 25 gennaio 2022 all’Alcatraz di Milano, dunque qualche mese dopo la pubblicazione del suo sophomore, ‘Flux‘, previsto per il 24 settembre. L’organizzazione dell’evento ci tiene a sottolineare che “Essendo uno show più imponente rispetto a quello originariamente previsto a Santeria Toscana 31 di Milano, i biglietti precedentemente acquistati NON saranno validi per la nuova data. Sarà possibile richiedere il rimborso tramite voucher su ticketone.it entro e non oltre venerdì 3 settembre 2021.” Il nuovo prezzo è di 30 euro più diritti e commissioni di prevendita, attiva sui circuiti Vivaticket e Ticketone.

Sono temporalmente più prossime le due sortite italiane di Matt Elliott. L’ex Third Eye Foundation suonerà infatti giovedì 26 agosto 2021 allo Sponz Fest di Calitri (in una serata in cui si esibirà anche Daniel Blumberg) e domenica 29 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti per il concerto in provincia di Avellino costano 13 o 15 euro (a seconda della postazione scelta), mentre l’ingresso per quello milanese sarà gratuito.

È stato ufficialmente rinviato all’anno prossimo lo show che Passenger doveva tenere ai Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano (BZ). Il cantautore inglese sarà in Alto Adige martedì 19 luglio 2022. Si tratterà del suo secondo live in Italia, dopo quello di domenica 27 marzo 2022 al Fabrique di Milano.