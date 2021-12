Nuovi concerti: Flaming Lips, Caribou, L.A. Witch, Beths, Royal Blood, Joy Crookes, Martina Topley Bird

Torneranno in Italia la prossima estate, i Flaming Lips: una data (almeno per il momento) unica nella ‘splendida cornice’ di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), martedì 2 agosto 2022. Per il concerto, che sarà parte della rassegna Acieloaperto, le prevendite partiranno dopodomani su Ticketone a 30 euro più relativi diritti e commissioni. Sarà la prima volta che Wayne Coyne e soci riusciranno a suonare nel nostro paese dopo la pubblicazione di ‘American Head‘, il loro più recente album di inediti uscito nel 2020.

Nel cartellone del Locus Festival ci sarà anche Caribou: l’appuntamento è per il giorno di Ferragosto, lunedì 15 agosto 2022, presso la Masseria Ferragnano di Locorotondo (BA). I biglietti, in prevendita da venerdì su Dice e Ticketone, costano 25 euro più diritti e commissioni. 30 euro, tutto incluso, il prezzo d’ingresso in cassa la sera dello show.

Un unico appuntamento dalle nostre parti anche per le L.A. Witch: il trio garage-rock di Los Angeles si esibirà mercoledì 4 maggio 2022 al Biko di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Dice a 13,80 euro tutto compreso.

Sarà recuperata martedì 12 aprile 2022 la data che i Beths avrebbero dovuto tenere un anno prima al Biko di Milano. Anche in questo caso le prevendite per lo show della band power-pop neozelandese sono attive su Dice, a 13,79 euro (diritti e commissioni inclusi).

Cambia la location per l’unica data italiana dei Royal Blood, in programma sabato 19 marzo 2022. Il concerto è stato spostato dal Lorenzini District all’Alcatraz, sempre a Milano. Invariato il prezzo dei biglietti, che è di 35 euro più diritti e commissioni di prevendita, attiva su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Giungerà dalle nostre parti anche la nuova stellina del nu-soul britannico Joy Crookes: unico l’appuntamento, domenica 27 febbraio al Magnolia di Segrate (MI). Porterà sul palco le canzoni di ‘Skin‘, LP di debutto uscito poche settimane fa. I biglietti, in prevendita su Ticketmaster e Ticketone, costano 26 euro più diritti e commissioni.

Ben quattro saranno gli appuntamenti con Martina Topley Bird, voce storica del trip-hop britannico e autrice in autonomia di quattro album di cui l’ultimo, ‘Forever I Wait‘, è stato pubblicato lo scorso settembre. Si esibirà giovedì 17 marzo al Teatro Comunale di Cesenatico (FC), venerdì 18 alla Raindogs House di Savona, sabato 19 al Circolo della Musica di Rivoli (TO) e domenica 20 al Tunnel di Milano. Al netto di diritti e commissioni di prevendita, i biglietti per la data romagnola costano tra 18 e 25 euro (sono disponibili su Ticketone), quelli per lo show ligure tra 13 e 18 euro (si trovano su Musicglue), e quelli per il live lombardo 17 euro (acquistabili su Mailticket).