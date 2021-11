Nuovi concerti: Franz Ferdinand, Matt Elliott, Hollow Coves, Stu Larsen, City Of The Sun, Tricky

È notizia del weekend appena trascorso l’arrivo in Italia dei Franz Ferdinand per due concerti. Alex Kapranos e la sua nuova formazione (con l’avvicendamento tra Audrey Tait e Paul Thompson alla batteria) saranno mercoledì 23 marzo 2022 al Gran Teatro Geox di Padova e giovedì 24 al Forum di Assago (MI). I biglietti, disponibili da venerdì prossimo su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, al netto di diritti e commissioni costeranno 36 euro per la data veneta, e tra 30, 35 o 40 euro (a seconda della postazione) per quella lombarda.

Quattro, invece, gli appuntamenti nel nostro paese con Matt Elliott. Il musicista di Bristol sarà domenica 6 febbraio 2022 al Blah Blah di Torino, e quindi giovedì 17 febbraio al Freakout di Bologna, sabato 19 a Roma (location da definire) e domenica 20 al Bloom di Mezzago (MB). Non abbiamo indicazioni circa il costo degli ingressi.

Stu Larsen suonerà a Biko di Milano mercoledì 27 aprile 2022. Si tratta dell’unica data italiana della stagione per il cantautore australiano, il cui ultimo LP è ‘Marigold‘ del 2020. I biglietti, già in prevendita su Ticketone, costano 12 euro più diritti e commissioni.

Australiani sono anche gli Hollow Coves, duo indie-folk che ha esordito su album un paio di anni fa con un disco intitolato ‘Moments‘. Ryan Henderson e Matt Carins porteranno le loro canzoni in Italia venerdì 13 maggio 2022 al Legend di Milano. I biglietti, disponibili su Mailticket, costano 15 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Verranno recuperati a marzo 2022 i due concerti che i City Of The Sun avrebbero dovuto tenere in Italia già nel 2020. Il trio post-rock newyorkese si esibirà giovedì 17 marzo 2022 al Locomotiv Club di Bologna e venerdì 18 allo Spazio Teatro 89 di Milano. 15 euro più diritti e commissioni il prezzo dei biglietti, quelli già emessi per le date precedenti rimangono validi per le nuove.

Viene invece spostato a domenica 22 maggio 2022 il live di Tricky inizialmente programmato per il 18 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Anche in questo caso i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data; la prevendita rimane sempre attiva su Dice a 28,75 euro tutto incluso.

È stato definitivamente cancellato il concerto dei Bananagun a Milano previsto per il 4 marzo prossimo. “Chi avesse già acquistato un biglietto per il concerto può chiedere l’emissione di un voucher, di valore pari all’importo del biglietto, da utilizzare per l’acquisto di biglietti di spettacoli Barley Arts entro 36 mesi dalla data di emissione. La richiesta deve essere inoltrata attraverso la compilazione di un apposito modulo sul sito di Ticketone entro e non oltre il 5 dicembre 2021“, spiega la nota dell’organizzazione.