Nuovi concerti: Gorillaz, Ypsigrock, Apparat, Slow Readers Club, Michael Malarkey

Hanno scelto l’Arena di Verona, i Gorillaz, per la loro unica data italiana del loro tour 2022. 2-D, Murdoc Niccals, Noodle e Russel Hobbs saranno (a modo loro) nello storico anfiteatro martedì 5 luglio del prossimo anno. La vendita generale dei biglietti partirà esattamente un anno prima, ovvero dalle 10 di lunedì 5 luglio 2021. Non ci sono ancora specifiche circa i prezzi d’ingresso.

Si aggiungono due nomi alla line-up dell’edizione 2021 di Ypsigrock. Oltre ai già annunciati Ásgeir, Iosonouncane, Dardust, Pongo, Coma, Camilla Sparksss e Kristin Sesselja, saranno sul palco di Castelbuono (PA) tra il 5 e l’8 agosto prossimi i Molchat Doma, band bielorussa che fa post-punk, e il progetto artistico ‘The Sound Of This Place 2021‘, ovvero una collaborazione multi-disciplinare che opererà in terra siciliana dal 26 luglio e durante il festival presenterà quanto creato. Ne faranno parte il cantautore americano Alec Ounsworth (leader dei Clap Your Hands Say Yeah), la sound designer italiana (ma di stanza a Berlino) Andrea Noce aka Eva Geist, la musicista e visual artist svizzero-canadese Barbara Lehnoff (conosciuta come Camilla Sparksss, già in line-up con il suo set solista), l’architetto tedesco Gustav Düsing e il light-designer francese Julien Dufour.

Saranno ben cinque le date che comporranno il tour italiano di Apparat tra fine agosto e inizio settembre 2021. Il musicista tedesco si esibirà martedì 31 all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (biglietti in prevendita tra 27,50 e 46,20 euro più commissioni), giovedì 2 al Belvedere di San Leucio a Caserta (biglietti tra 35 e 45 euro più diritti e commissioni), venerdì 3 al Lattexplus Festival di Firenze (40 euro tutto incluso), sabato 4 al Balena Festival di Genova (34,50 euro più commissioni) e, come già segnalato, domenica 5 al Jazz:Re:Found di Cella Monte, in provincia di Alessandria (30 euro più diritti e commissioni).

A causa dell’emergenza sanitaria, il concerto degli Slow Readers Club previsto per il 28 ottobre 2021 al Biko di Milano è stato rinviato a mercoledì 16 febbraio 2022. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data, per chi non ne fosse in possesso sono comunque disponibili sul circuito Ticketone a 11,50 euro più commissioni.

Biko di Milano che sarà anche teatro dell’unica esibizione italiana di Michael Malarkey. L’attore anglo-americano, che ha anche un progetto musicale per cui ha sinora pubblicato due album (‘Mongrels‘ nel 2017 e ‘Graveracer‘ nel 2020) vi si esibirà martedì 29 marzo 2022. I biglietti, in prevendita su Ticketone, costano 26,91 euro più commissioni.