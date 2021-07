Nuovi concerti: Gruff Rhys, Mother Mother, Alice Phoebe Lou, Asaf Avidan, Soft Machine

Si chiamerà ‘Seeking New Gods‘, come l’album pubblicato a maggio, il nuovo tour di Gruff Rhys, che farà tappa anche in Italia. Il musicista gallese si esibirà al Covo di Bologna venerdì 11 marzo, unica data nel nostro paese. I biglietti, disponibili su Ticketmaster e Boxerticket, costano 16 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Dopo un inatteso successo su TikTok, i Mother Mother hanno allargato i confini della propria fama, pubblicando il loro LP più recente ‘Inside’ (uscito poco più di un mese fa) su larga scala tramite la Warner. E su larga scala sarà anche il loro prossimo tour, che mercoledì 9 marzo 2022, proprio per l’incremento della richieste d’ingresso, farà tappa nei più capienti Magazzini Generali di Milano e non più alla Santeria . I biglietti, in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano sempre 18 euro più diritti e commissioni. Quelli già acquistati rimangono validi.

Si aggiunge un concerto alla prima parte del tour italiano di Alice Phoebe Lou previsto per fine estate. La cantautrice sudafricana suonerà anche al Parco delle Cascine di Firenze, all’interno del Festival Fabbrica Europea. I biglietti, in prevendita su Ticketone, costano 15 euro più diritti e commissioni.

Si sposta all’inverno il concerto che Asaf Avidan doveva tenere domani ad Azzano Decimo (PN) per la Festa della Musica. “A causa di cancellazioni improvvise di voli internazionali” l’appuntamento è rimandato a domenica 27 febbraio 2022 nel Teatro Marcello Mascherini, sempre nella cittadina friulana. L’organizzazione fa sapere che “i biglietti acquistati per il concerto estivo rimangono validi per la nuova data“, ma che “è comunque prevista la possibilità di rimborso fino al 13 settembre“. Inoltre, informa che “le prevendite per la nuova data di febbraio 2022 saranno attive su Vivaticket dal 20 settembre“. 20 euro più diritti e commissioni è l’invariato prezzo d’ingresso.

Si sposta all’anno prossimo anche il concerto che celebra i 50 anni dei Soft Machine. Originariamente previsto il 2020 e poi rinviato a giovedì 28 ottobre 2021, è nuovamente riprogrammato per giovedì 27 ottobre 2022, sempre allo Spazio Teatro 89 di Milano. I biglietti, disponibili su Ticketone e Vivaticket, costano 30 euro più diritti e commissioni. Quelli già acquistati rimangono ovviamente validi.