Nuovi concerti: KVB, Psychedelic Porn Crumpets, Thundercat, Balthazar, Fantastic Negrito

Molte cose accadranno nel futuro prossimo dei KVB. Il duo kraut/electro/indie-rock inglese pubblicherà ‘Unity‘, settimo LP della propria carriera, il prossimo 26 novembre. Uscirà per Invada Records, l’etichetta personale di Geoff Barrow dei Portishead, con la produzione di Andy Savours (già al lavoro con Black Country New Road, My Bloody Valentine e Horrors). Le nuove canzoni (tra cui il recente singolo ‘Unité‘) saranno poi suonate in un tour europeo che toccherà anche l’Italia martedì 22 febbraio, unica data nel nostro paese, al Covo di Bologna. I biglietti, in prevendita su Ticketmaster e Boxerticket, costano 15 euro più diritti e commissioni.



Un concerto in Italia anche per i Psychedelic Porn Crumpets: la band psych-rock australiana si esibirà alla Santeria di Milano martedì 5 aprile 2022. Sarà l’occasione per ascoltare live le canzoni di ‘Shyga! The Sunlight Mound‘, il loro LP più recente uscito lo scorso febbraio. 16 euro più diritti e commissioni il prezzo dei biglietti, in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Sempre a Milano, all’Alcatraz, si terrà l’unico live nel nostro paese di Thundercat, che suonerà nella venue in via Valtellina giovedì 14 aprile 2022. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 34,98 euro (diritti e commissioni inclusi).

È stato rinviato all’anno prossimo il concerto che i Balthazar avrebbero dovuto tenere ai Magazzini Generali di Milano il prossimo 25 ottobre. La nuova data è quella di lunedì 14 marzo 2022, con location e prezzo dei biglietti (25 euro più diritti e commissioni) invariati. I tagliandi già acquistati rimangono, ovviamente, validi.

Sono stati definitivamente annullati i tre show che Fantastic Negrito doveva tenere a gennaio 2022 a Milano, Ciampino (RM) e Bologna. Detto che i rimborsi dovranno essere chiesti entro il 15 novembre, rimangono confermate le date del musicista americano in programma per l’estate: mercoledì 20 luglio al Teatro Romano di Fiesole (FI), giovedì 21 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) e venerdì 22 al Blues Festival di Pordenone. Ad esse se ne aggiunge una nuova, domenica 24 al Porto Antico di Genova. Per quest’ultimo appuntamento i biglietti, disponibili su Dice e Ticketone, sono in prevendita a 28 euro più diritti e commissioni.