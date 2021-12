Nuovi concerti: Liam Gallagher, Kasabian, Hives, Sons Of The East, Bridge City Sinners

Ha finalmente una data il concerto di Liam Gallagher che già negli scorsi due anni si sarebbe dovuto tenere al Lucca Summer Festival: l’ex frontman degli Oasis sarà sul palco di piazza Napoleone mercoledì 6 luglio 2022. Non sarà peraltro l’unico a farlo, giacché i Kasabian stessi stamane hanno ratificato la loro presenza in apertura di serata. L’organizzazione specifica che “i biglietti per i concerti di Liam Gallagher rinviati nel 2020 e 2021 rimangono validi“. Chi non li avesse, li potrà acquistare su Ticketone: al netto di diritti e commissioni di prevendita, la tribuna numerata costa 100 euro, l’area pit 60 euro e il semplice posto in piedi 43 euro.

Si aggiunge un altro grosso nome alla line-up del Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN): gli Hives affiancano in cartellone Bad Religion, Flogging Molly, Millencolin, Circle Jerks, Anti Flag, Bouncing Souls, Strung Out, Satanic Surfers e altri ancora. Si esibiranno tutti tra giovedì 11 e domenica 14 agosto 2022, con le ripartizioni per le singole giornate che devono ancora essere ufficializzate. Sul circuito Ticketmaster è possibile acquistare il Christmas Pass, che consente di abbonarsi all’intera manifestazione al costo di 115 euro più diritti e commissioni di prevendita.

“Viste le recenti evoluzioni della situazione pandemica a livello mondiale“, è rinviato al 1° ottobre 2022 l’unico concerto italiano dei Sons Of The East. La band indie-folk australiana suonerà al Legend di Milano, con “i biglietti già emessi sono validi per la nuova data“. 15 euro più diritti e commissioni il prezzo per chi non li avesse acquistati; gli ingressi rimangono in prevendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket.

Due date per gli eclettici alt-folkers Bridge City Sinners. La band di Portland si esibirà venerdì 29 luglio allo Slaughter Club di Paderno Dugnano, nella città metropolitana di Milano (biglietti 15 euro più diritti e commissioni di prevendita), e sabato 30 all’interno del Distruggi La Bassa Festival di Gambulaga, in provincia di Ferrara (giornaliero a 30 euro + d.p.).