Nuovi concerti: Lust For Youth, Oh Wonder, Xavier Rudd, John Mayall, Black Deer

Possono riprendere a girare l’Europa anche i Lust For Youth, anche per tornare a suonare le canzoni del loro album più recente (2019) ed omonimo. Hannes Norrvide e Malthe Fischer saranno in Italia a febbraio 2022: giovedì 10 al Salone14 presso Yellowsquare a Milano, venerdì 11 al Locomotiv Club di Bologna e sabato 12 al Monk di Roma. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 14 euro (tutto incluso) per ciascuna delle tre date.

Dal synth-pop della band danese a quello (sebbene non così simile) degli Oh Wonder, che giungeranno anch’essi in Italia sabato 26 marzo 2022 per un’unica data ai Magazzini Generali di Milano. Dei biglietti, in prevendita da venerdì prossimo su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, non si conoscono ancora i costi.

Ben più corposo il tour di Xavier Rudd, che nell’autunno del prossimo anno toccherà ben cinque diverse località del nostro paese: il musicista australiano si esibirà mercoledì 19 ottobre 2022 all’Auditorium Santa Chiara di Trento (biglietti in prevendita a 35 euro più diritti e commissioni), venerdì 21 al Gran Teatro Geox di Padova (26/32 euro + d.p.), sabato 22 al Carisport di Cesena (26 euro + d.p.), domenica 23 al Teatro della Concordia di Venaria Reale (26 euro + d.p.) e lunedì 24 all’Alcatraz di Milano (26 euro + d.p.).

“A causa dei rischi dovuti alla pandemia e alla mia età avanzata, ho deciso che è arrivato per me il momento di appendere le “scarpe da strada” al chiodo. Di conseguenza, ridurrò drasticamente il programma delle mie tournée e limiterò le mie esibizioni a spettacoli vicino a casa mia in California, e a qualche occasionale concerto più lontano. I miei epici giorni da cane randagio sono quindi giunti al termine“: così John Mayall ha annunciato il suo ritiro dalle scene, con conseguente cancellazione del tour mondiale che doveva tenere nel 2022. Saltano dunque le date in programma ad aprile a Trento, Trezzo sull’Adda (MI), Bologna, Roma e Padova. I rimborsi verranno accreditati automaticamente da parte dei canali online; vanno richiesti entro il 15 ottobre se i biglietti sono stati acquistati da un rivenditore ‘fisico’.

La line-up del Black Deer Festival 2022, la più grossa manifestazione europea dedicata ad heartland-rock e Americana, continua a ingrandirsi. Imelda May, Courtney Marie Andrews, Get Cape. Wear Cape. Fly, Ben Ottewell e molti altri si aggiungono a un cartellone che già comprendeva Wilco, Waterboys, Van Morrison, Milk Carton Kids, Felice Brothers, Drive-By Truckers e tanti ancora. Si troveranno tutti tra il 17 e il 19 giugno ad Eridge Park, nel Kent. Gli abbonamenti, in prevendita sul sito ufficiale del festival, costano poco meno di 175 sterline, commissioni incluse.