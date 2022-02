Update concerti: Massive Attack, Sophia, Whispering Sons, Amazons, Jake Bugg, Kooks, Way Out West

Saranno in Italia a giugno, per tre date, i Massive Attack. Il celeberrimo trio di Bristol suonerà martedì 21 nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, mercoledì 22 all’Ippodromo di San Siro, all’interno del Milano Summer Festival, e venerdì 24 in piazza Trento e Trieste a Ferrara, anche in questa occasione per il locale Summer Festival. Al momento siamo a conoscenza soltanto del costo dei biglietti per il live milanese, che va dai 40 ai 50 euro (più diritti e commissioni di prevendita) a seconda della postazione scelta. La vendita generale sarà attiva su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a partire da dopodomani, venerdì 18 febbraio.

Torna dalle nostre parti anche Robin Proper-Sheppard alias Sophia. Due gli appuntamenti, sabato 14 maggio al Locomotiv di Bologna e domenica 15 al Circolo Bellezza di Milano. I biglietti, disponibili su Dice, costano (tutto compreso) 18 euro.

Sarà altrettanto interessante poter vedere dal vivo i Whispering Sons. Il quintetto post-punk belga si esibirà martedì 29 marzo al Magnolia di Segrate (MI), unica data nel nostro paese. 10,40 euro il prezzo finale dei biglietti, che sono già in prevendita su Dice.

Saranno The Amazons ad aprire la data italiana dei Royal Blood, giovedì 23 giugno all’Alcatraz di Milano. I biglietti, sempre in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 35 euro più diritti e commissioni.

Jake Bugg, purtroppo, non suonerà in Italia: “Le date previste originariamente il 12 aprile 2022 all’Estragon di Bologna, e il 13 aprile 2022 al Fabrique di Milano non potranno essere riprogrammate e sono quindi cancellate. Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto fino al 30 aprile 2022.”

Rinviato a data da destinarsi, invece, il concerto dei Kooks, originariamente previsto per il 20 marzo 2022 al Fabrique di Milano. “I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data, che sarà comunicata quanto prima“, assicura l’organizzazione.

Ci saranno anche i Tame Impala nella line-up del Way Out West. L’edizione 2022 del festival svedese si terrà tra giovedì 11 e sabato 13 agosto allo Slottsskogen, il parco più grande nel centro di Göteborg, con un cartellone in cui figurano, tra gli altri, Nick Cave & The Bad Seeds, Micheal Kiwanuka, The Tallest Man On Earth, Bright Eyes, First Aid Kit, Kings Of Convenience, Black Country New Road, Arab Strap, Ty Segall, Anais Mitchell, Bikini Kill e Beabadoobee. Gli abbonamenti, disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, costano 2195 corone svedesi (poco meno di 210 euro).