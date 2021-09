Nuovi concerti: Miles Kane, Chrystabell, Still Corners, Human Tetris, Ashe, Ane Brun

In attesa dell’uscita del suo nuovo album, ‘Change The Show‘, che avverrà il 21 gennaio 2022 via BMG, Miles Kane comincia a dare appuntamenti per i suoi prossimi show dal vivo. Uno di essi sarà in Italia, domenica 24 aprile ai Magazzini Generali di Milano. Dalle 11 di venerdì si aprirà la prevendita dei biglietti, di cui non siamo ancora a conoscenza dei costi.

Anche Chrystabell ha comunicato le date del suo prossimo tour europeo, e ben due saranno in Italia: martedì 8 marzo al Colorificio Kroen di Verona, e giovedì 10 al Circolo della Musica di Rivoli (TO). Al momento si conosce solo il prezzo d’ingresso dello show veronese: 12 euro più diritti e commissioni, con prevendita già attiva su Do It Yourself Ticket.

E’ rimandato al 2022 il concerto milanese degli Still Corners: Greg Hughes e Tessa Murray saranno al Magnolia di Segrate non più il 23 ottobre 2021, bensì mercoledì 20 aprile 2022. Invariato il prezzo dei biglietti, 23 euro tutto incluso, con prevendite sempre disponibili su Dice. I tagliandi già acquistati rimangono, ovviamente, validi.

Spostate all’anno prossimo anche le 4 date del nostro paese degli Human Tetris: la band post-punk/new wave russa sarà dunque sabato 16 aprile 2022 al Biko di Milano, domenica 17 al CAP 10100 di Torino, lunedì 18 al Monk di Roma e martedì 19 al Locomotiv di Bologna. Anche in questo caso, i biglietti acquistati resteranno validi per le nuove schedule; rimangono comunque in prevendita su Dice a 13,80 euro tutto incluso.

Presa da Finneas sotto la sua ala protettiva, Ashe ha imparato a camminare da sola con la pubblicazione del suo esordio solista ‘Ashlyn‘, uscito lo scorso 7 maggio per Mom+Pop. La cantautrice californiana lo porterà dal vivo in Italia per un unico concerto lunedì 13 giugno 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno in prevendita da venerdì.

E’ invece definitivamente cancellato il concerto che Ane Brun doveva tenere ai Magazzini Generali di Milano il prossimo 23 ottobre. Questa la nota dell’organizzazione: “Siamo spiacenti di comunicare che, a causa dell’attuale situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid 19 e alle conseguenti restrizioni di viaggio in Europa, il concerto di Ane Brun previsto per il 23 ottobre ai Magazzini Generali di Milano è annullato. Sarà possibile richiedere il rimborso presso il circuito ufficiale Ticketone entro e non oltre il 30 novembre.”