Nuovi concerti: Mogwai, Counting Crows, Calexico, Jethro Tull, Maifeld Derby

Saranno in Italia tra poco più di tre mesi i Mogwai: tre le date per presentare live, anche nel nostro paese, le canzoni del loro ultimo album, ‘As The Love Continues‘, uscito lo scorso febbraio. Giovedì 27 gennaio 2022 la seminale band scozzese suonerà al Fabrique di Milano, venerdì 28 all’Atlantico di Roma e sabato 29 al Vox di Nonantola (MO). Le prevendite, attive da venerdì, saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultimo costeranno 36,57 euro (diritti e commissioni inclusi) per ciascuno dei tre appuntamenti.

Tornano in Italia anche i Counting Crows. Tre i concerti per la band capitanata da Adam Duritz, tutti ad aprile 2022: martedì 5 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, mercoledì alla Tuscany Hall di Firenze e venerdì 8 al Gran Teatro Geox di Padova. Anche in questo caso biglietti in prevendita da venerdì sui circuiti Ticketone (tutte le date), Ticketmaster (Padova) e Fasticket (Padova), con prezzi che vanno dai 30 ai 55 euro (a cui vanno aggiunti diritti e commissioni) a seconda di location e postazione.

Aprile 2022 che sarà il mese anche delle due date nel nostro paese dei Calexico. Joey Burns e John Convertino si esibiranno martedì 26 nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, e mercoledì 27 all’Alcatraz di Milano. I biglietti saranno in prevendita da venerdì, non abbiamo specifiche circa prezzi e circuiti di prevendita.

Sono stati rinviati ancora una volta i concerti che i Jethro Tull avrebbero dovuto tenere in Italia il mese prossimo. I nuovi appuntamenti sono per febbraio 2022, con l’aggiunta di una nuova data, sabato 5, al Teatro di Varese. Ian Anderson e soci saranno poi domenica 6 al Gran Teatro Geox di Padova, lunedì 7 al Teatro Galleria di Legnano (già sold out), mercoledì 9 al Teatro Colosseo di Torino (anche in questo caso già sold out) e venerdì 11 all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

È un piccolo festival ma di gran gusto il Maifeld Derby di Mannheim, nella Germania sud-occidentale. L’edizione 2022 si terrà tra venerdì 10 e domenica 12 giugno nella città affacciata sul Reno e porterà sui propri palchi, tra gli altri, King Gizzard & The Lizard Wizard, Kings of Convenience, Mac DeMarco, DIIV, Black Midi, Connan Mockasin, Tirzah, Rolling Blackouts Coastal Fever e Faye Webster. Gli abbonamenti, di cui ancora non sono stati comunicati i costi, saranno in prevendita dalle 18 di domani.