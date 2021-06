Nuovi concerti: Muse, Royal Blood, Stuart Braithwaite, Jay-Jay Johanson, Hank Von Hell, Dillon

Dopo la forzata archiviazione delle edizioni 2020 e 2021, Firenze Rocks ci riprova con immutata ambizione. Ne è una dimostrazione il nome dei primi headliner 2022, che saranno i Muse. Il trio inglese salirà sul palco della Visarno Arena venerdì 17 giugno. Le prevendite, di cui ancora non si conoscono i prezzi, partiranno dalle 11 di venerdì prossimo.

Una data unica in Italia, l’anno prossimo, anche per i Royal Blood. Il duo di Brighton si esibirà sabato 19 marzo 2022 al Lorenzini District di Milano, con l’apertura affidata agli “special guest” Amazons. I biglietti, disponibili anche in questo caso dalle 11 di venerdì, costeranno 35 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Ben 5 concerti solisti, e molto più prossimi, per Stuart Braithwaite dei Mogwai. Il chitarrista scozzese sarà tra meno di due mesi, lunedì 2 agosto, all’Anfiteatro Romano di Terni, martedì 3 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, mercoledì 4 all’Hiroshima Sound Garden di Torino, giovedì 5 all’Off Tune Festival di Prato e venerdì 6 alla Rocca del Leone a Castiglione del Lago (PG). Al momento siamo a conoscenza soltanto del prezzo d’ingresso per la data torinese, che è di 20 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Questa estate passerà dall’Italia anche Jay-Jay Johanson: uno solo l’appuntamento, all’interno dell’Arti Vive Festival in piazza Lusvardi a Soliera (MO). 10 euro (più diritti e commissioni) il prezzo dei biglietti, in prevendita su Vivaticket. Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni dell’ultimo album del musicista svedese, ‘Rorschach Test‘, pubblicato lo scorso 19 marzo.

Sono state rinviate al 2022 le due date italiane di Hank Von Hell. Il frontman dei Turbonegro salirà sul palco dell’Alpen Flair Festival di Natz (BZ) giovedì 23 giugno (giornata in cui gli headliner saranno gli Airbourne). Il giorno dopo, venerdì 24, il musicista norvegese suonerà invece al Legend di Milano. Per quanto concerne il festival sudtirolese, al momento sono in prevendita soltanto gli abbonamenti, che costano 81 euro più diritti e commissioni (tutte le info sul sito ufficiale della manifestazione che ospiterà, tra gli altri, anche Skindred e Monster Magnet). 20 euro (più diritti e commissioni) è invece il prezzo dei biglietti per il concerto lombardo, che sono già disponibili sulla piattaforma Mailticket.

Saranno tre gli appuntamenti live che vedranno protagonista Dillon: la cantautrice tedesca di origini brasiliane si esibirà mercoledì 7 luglio 2021 al Palazzo Farnese di Piacenza (biglietti 15/20 euro + d.p.), venerdì 9 al Festival delle Colline di Prato (5 euro + d.p.) e sabato 10 all’Arti Vive Festival di Soliera (10 euro + d.p.).