Nuovi concerti: Nick Cave, Ypsigrock, Tash Sultana, Darkness, Kaleo, Rag ‘N’ Bone Man

Per chi si è rammaricato della definitiva cancellazione dei concerti di Nick Cave And The Bad Seeds a Roma e Milano, da oggi c’è un’alternativa: la band australiana ha infatti annunciato una data all’Arena di Verona (unica in Italia delle 12 che compongono il tour europeo), per cui bisognerà attendere poco più di un anno, ovvero fino a lunedì 4 luglio 2022. Dei biglietti, che saranno in prevendita generale dalle 10 di venerdì prossimo su Ticketone, non si conosce ancora il prezzo.

C’è Ásegir tra i nomi di punta dell’edizione 2021 dell’Ypsigrock di Castelbuono (PA), che dunque si svolgerà, da venerdì 5 al lunedì 8 agosto, anche se in un’edizione denominata “Tiny buy needed“. Insieme al cantautore islandese (che ha altre due date italiane già in calendario, l’8 agosto a Sesto al Reghena e il 9 ad Ancona) sono state annunciate le presenze di Iosonouncane, Dardust, Pongo, Coma, Camilla Sparksss e Kristin Sesselja, con la promessa di altre conferme che arriveranno nelle prossime settimane. Gli abbonamenti sono in prevendita oggi su Dice a 89 euro più diritti e commissioni di prevendita.

È stato ancora rinviato, di poco meno di 7 mesi, il concerto che Tash Sultana doveva tenere il 9 settembre 2020, e quindi il 3 settembre 2021, al Magnolia di Segrate (MI). Il nuovo appuntamento è fissato per domenica 27 marzo 2022, con biglietti già acquistati che rimangono validi e comunque in vendita sui circuiti Ticketmaster e Ticketone a 35 euro più diritti e commissioni.

I Darkness hanno annunciato da qualche settimana l’uscita del loro nuovo album, ‘Motorheart‘, che sarà udibile a tutti dal 15 ottobre. Da oggi, inoltre, si sa quando le loro nuove canzoni verranno suonate in Italia. Tre gli appuntamenti, tutti a gennaio 2022: giovedì 27 gennaio all’Alcatraz di Milano, venerdì 28 all’Estragon di Bologna e sabato 29 alla Hall di Padova. I biglietti, di cui ancora non sono stati comunicati i costi, saranno in prevendita da mercoledì sui circuiti Ticketone e Vivaticket.

Così come il succitato Ásgeir, sono islandesi anche i Kaleo, sebbene il loro suono appaia molto più tradizionalmente americano che nordeuropeo. Il loro ultimo album, ‘Surface Sounds‘, è uscito lo scorso 23 aprile, e verrà in larga parte suonato nell’unica data in programma nel nostro paese, sabato 15 gennaio 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti, disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket da venerdì prossimo, costeranno 28 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Data unica, sempre al Fabrique di Milano, anche per Rag ‘N’ Bone Man. Il blues-rocker britannico vi si esibirà mercoledì 16 marzo 2022, forte della recente pubblicazione del suo nuovo LP, ‘Life By Misadventure‘. I biglietti, disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket da venerdì prossimo, costeranno 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.