Nuovi concerti: Nothing, God Is An Astronaut, Black Marble, Moderat, Jonathan Bree, Pvris, Stromae

Torneranno a suonare in Italia a luglio 2022 i Nothing, per la prima volta dalla pubblicazione di ‘The Great Dismal‘ (2020), il loro LP più recente. Due gli appuntamenti, entrambi in apertura di due dei concerti del lungo tour italiano dei God Is An Astronaut: mercoledì 6 al Magnolia di Segrate (MI) e giovedì 7 a Rock In Roma. 20 euro più diritti e commissioni di prevendita il prezzo dei biglietti per entrambe le serate.

Vale la pena, a questo punto, riepilogare tutti gli appuntamenti con protagonisti gli stessi God Is An Astronaut, le cui date hanno subìto diverse aggiunte negli scorsi mesi. Il quartetto irlandese sarà sabato 21 maggio all’Hiroshima di Torino e domenica 22 all’Auditorium San Domenico di Foligno (PG), poi tornerà nel nostro paese a luglio per i due show sopracitati insieme ai Nothing, e quindi venerdì 8 suonerà al Concretion Fest di Aquileia (UD) e domenica 10 al Fabrik di Cagliari.

Uno solo, invece, l’appuntamento con il synth-pop di Black Marble. Il progetto capitanato da Chris Stewart salirà sul palco del Magnolia di Segrate (MI) martedì 5 aprile. I biglietti, che sono già i prevendita su Mailticket, costano 13 euro più diritti e commissioni.

Utilizzano un sacco i sintetizzatori anche i Moderat, anche loro in procinto di suonare in Italia per una data unica. In questo caso il live si terrà venerdì 10 giugno 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti, già disponibili su Ticketone, hanno tre fasce di prezzo (a seconda della postazione scelta): al netto di diritti e commissioni di prevendita, costano 35, 40 o 45 euro.

Dovrebbe finalmente essere la volta buona per l’unica data italiana di Jonathan Bree. L’ex-Brunettes sarà al Biko di Milano venerdì 20 maggio 2022. I biglietti, in prevendita da domani su Dice, costano 17,25 euro tutto compreso.

Live in Italia anche per l’electro-pop/rock dei Pvris, che giovedì 28 aprile si esibiranno ai Magazzini Generali di Milano. Anche in questo caso le prevendite si attiveranno da domani su Dice; i biglietti costano 29 euro diritti e commissioni compresi.

Sebbene non pienamente in topic, ci permettiamo di segnalare anche il concerto che Stromae terrà mercoledì 20 luglio all’Ippodromo di San Siro, all’interno del Milano Summer Festival. I biglietti, in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 36 o 47 euro (a cui vanno aggiunti diritti e commissioni) a seconda della postazione.