Nuovi concerti: Notwist, Cloud Nothings, Balthazar, Ásgeir, House Of Love, Hank Von Hell

Anche i Notwist saranno in Italia quest’estate, per tre appuntamenti in cui suoneranno i brani del recentissimo ‘Vertigo Days‘. La band bavarese si esibirà venerdì 6 agosto all’Off Tune Festival di Prato, sabato 7 al Sexto ‘Nplugged di Sesto al Reghena (PN) e – un mese e mezzo dopo – lunedì 20 settembre all’Arena Puccini di Bologna. Le prevendite per la data toscana e quella emiliana sono già attive su Dice (rispettivamente a 17,25 e 25 euro, tutto incluso), mentre per quella friulana saranno disponibili a breve su Ticketmaster al costo di 20 euro più diritti e commissioni.

Ben quattro, invece, i concerti programmati dai Cloud Nothings per febbraio 2022: Dylan Baldi e soci saranno sabato 19 al Covo di Bologna, domenica 20 al Circolo della Musica di Rivoli, lunedì 21 al Monk di Roma e martedì 22 al Biko di Milano. Al momento è attiva soltanto la prevendita per la data milanese, per cui i biglietti sono disponibili su Dice a 17,50 euro diritti e commissioni inclusi.

È già da tempo in calendario il concerto dei Balthazar di lunedì 25 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, ma da oggi la possibilità di veder suonare la band belga raddoppia: Maarten Devoldere e colleghi si esibiranno infatti anche giovedì 5 agosto in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN), per l’edizione 2021 di Sexto ‘Nplugged. I biglietti, che costeranno 25 euro più diritti e commissioni di prevendita, saranno disponibili su Ticketmaster e Ticketone da venerdì 11 giugno.

Sempre ad agosto 2021 verrà a suonare dalle nostre parti anche Ásgeir: il cantautore islandese si esibirà al Sexto ‘Nplugged di Sesto al Reghena (PN) domenica 8 e allo Spilla Festival di Ancona lunedì 9. I biglietti, al netto di diritti e commissioni, costano rispettivamente 20 (su Ticketmaster e Ticketone) e 15 euro (su Vivaticket).

Sarà una band storica del pop/rock inglese a completare il cartellone dell’edizione 2021 di Sexto ‘Nplugged. A esibirsi sabato 7 agosto sul palco di piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) saranno gli House Of Love che, come sottolinea l’organizzazione, si esibiranno “per la prima volta in Italia“. I biglietti andranno in prevendita da venerdì 11 giugno sui circuiti Ticketone e Ticketmaster al costo di 20 euro più diritti e commissioni.

È stato rinviato al 2022 l’Alpen Flair Festival di Natz (BZ), e con esso l’unica data italiana di Hank Von Hell. Il frontman dei Turbonegro salirà sul palco sudtirolese giovedì 23 giugno, giornata in cui gli headliner saranno gli Airbourne. Attualmente sono in vendita soltanto gli abbonamenti, che costano 81 euro più diritti e commissioni di prevendita. Tutte le info sul sito ufficiale della manifestazione (in tedesco), che ospiterà, tra gli altri, anche Skindred e Monster Magnet.