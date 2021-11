Nuovi concerti: Notwist, Legendary Pink Dots, BBK Bilbao, Y Not

Sono tra i pochi artisti internazionali che il pubblico italiano è effettivamente riuscito a vedere live la scorsa estate, i Notwist, ed evidentemente la soddisfazione è stata reciproca, giacché la band bavarese ha deciso di tornare nel nostro paese nel mese di maggio 2022. Ben quattro gli appuntamenti: martedì 17 ai Magazzini Generali di Milano, mercoledì 18 al Largo di Roma, giovedì 19 al Cinema Teatro Italia di Ancona e venerdì 20 al Capitol di Pordenone. I biglietti, che, al netto di diritti e commissioni, costano tra 20 e 22 euro a seconda della location, e sono in prevendita su Mailticket per la data lombarda e su Dice per le altre.

Due concerti in Italia per gli sperimentalissimi Legendary Pink Dots: la band anglo-olandese suonerà sabato 19 marzo 2022 al Bloom di Mezzago (MB) e domenica 20 al Freakout di Bologna. Siamo a conoscenza della modalità di prevendita solamente per la data milanese, i cui biglietti si possono trovare su Musicglue a 12 euro più diritti e commissioni di prevendita.

È imponente quasi quanto quella del Primavera e del Mad Cool la line-up del Bilbao BBK, che possiamo definire il terzo festival spagnolo in ordine di importanza. L’edizione 2022 avrà luogo tra giovedì 7 e sabato 9 luglio e vedrà salire sui palchi baschi, tra gli altri, LCD Soundsystem, Placebo, Moderat, Caribou, Phoebe Bridgers, Killers, Supergrass, Pet Shop Boys, Four Tet, MIA, Badbadnotgood e Peaches. Gli abbonamenti alle tre giornate della manifestazione sono attualmente in prevendita qui al costo di 125 euro più commissioni di servizio.

Non male anche il cartellone del Y Not Festival, festival molto brit-rock in programma nel Derbyshire tra venerdì 29 e domenica 31 luglio 2022. Stereophonics, Courteeners, Blossoms, Nothing But Thieves e Vaccines sono gli headliner, con menzione d’onore per la presenza di Sleaford Mods, Easy Life, Sundara Karma, Sports Team, Jade Bird, Alfie Templeman e Futureheads. Gli abbonamenti, in prevendita sul sito ufficiale, costano 119,50 sterline più booking fee.