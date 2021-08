Nuovi concerti: Peaches, Stu Larsen, Asgeir, Dotan, City Of The Sun

La prima esibizione italiana di Peaches da un po’ di tempo a questa parte avverrà al Transart Festival, manifestazione multi-culturale che avrà luogo tra il 9 e il 24 settembre in diverse location in provincia di Bolzano. La musicista canadese sarà sul palco allestito a Cortaccia (Kurtatsch in tedesco) giovedì 9 settembre. Lo spettacolo, che vedrà sul palco il collettivo post-contemporaneo Clusterfuck, si propone di “esplorare nuovo materiale artistico come mezzo per reclamare uno spazio sociale. Insieme, Peaches e Clusterfuck rivedono i propri limiti, scoprendo nuove relazioni di corpi vivi in un contesto di gruppo“. I biglietti, acquistabili qui, costano tra 20 e 25 euro più commissioni.

Sono invece ben 5 le date che vedranno impegnato Stu Larsen il mese prossimo nel nostro paese. Il cantautore originario del Queensland si esibirà giovedì 2 Settembre al Mura Festival di Verona, venerdì 3 al Comfort Festival di Ferrara, sabato 4 a Ossigeno a Parma, domenica 5 al Baravai di Trani e martedì 7 alla Rocca Malatestiana di Cesena. Tutti gli show, a parte quello emiliano, saranno a ingresso gratuito.

Purtroppo, anche all’interno dei Working Men’s Club ci sono positività da Covid, e così salta la loro partecipazione al Todays Festival di Torino. Al loro posto si esibirà Asgeir: il musicista islandese suonerà giovedì 26 agosto, nella stessa serata che ha in programma le esibizioni di Dry Cleaning e Andrea Lazlo De Simone.

Una data italiana anche per Dotan: il cantautore e musicista israeliano naturalizzato olandese porterà il suo ultimo LP, ‘Satellites‘, ai Magazzini Generali di Milano venerdì 29 ottobre 2021. I biglietti, disponibili su Ticketone, costano 32,20 euro più commissioni di servizio.

Sono invece ancora rinviate i due concerti che i City Of The Sun avrebbero dovuto tenere a Milano e Bologna a settembre. L’organizzazione delle due date precisa di essere “al lavoro sull’annuncio delle date riprogrammate. Ulteriori dettagli verranno diffusi appena possibile. I biglietti già emessi saranno validi per i nuovi concerti“.