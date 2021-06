Nuovi concerti: Pitchfork Festival, Beaches Brew, Jazz:re:Found, Maybeshewill, Vanessa Peters

Raddoppiano i festival organizzati da Pitchfork in giro per l’Europa. Nel 2021 non ci sarà solo quello, ormai tradizionale, di Parigi, ma se ne aggiungerà uno anche a Londra. I due eventi saranno continuativi tra loro, quello inglese da mercoledì 10 a domenica 14 novembre, quello francese da lunedì 15 a domenica 21 novembre. Scrive la webzine americana: “Entrambi i festival saranno presentati in un formato multi-venue, consentendo agli appassionati di musica di assistere al meglio della scena musicale indipendente internazionale in una varietà di club iconici di ognuna delle due città, un’esperienza che acquista un nuovo significato dopo un anno senza esibizioni dal vivo“. I biglietti saranno venduti separatamente per ogni serata e location, per Londra li si può trovare qui, per Parigi qui. Per quanto riguarda le line-up, vi rimandiamo all’immagine qui sopra (potete ingrandirla cliccandoci).

Il Beaches Brew Festival di Marina di Ravenna si farà anche nel 2021. In un formato diverso, denominato “Route to 2022“, e con una tempistica più ampia, da martedì 20 a giovedì 29 luglio. Location confermata, quella dell’Hana-Bi, e ingresso come sempre gratuito. Saliranno sul palco, tra gli altri, Daniel Blumberg, Ron Gallo, Micah P. Hinson, Casper Clausen (insieme ai suoi Efterklang e a H. Hawkline), Eugenia Post Meridiem e Guano Padano. La consueta versione festival tornerà, per l’appunto, nel 2022, da lunedì 6 a giovedì 9 giugno.

Annunciata oggi anche la prima parte della line-up di Jazz:Re:Found, quest’anno dal 2 al 5 settembre 2021 a Cella Monte (AL). Oltre a Bada-Bada, Jab, Khalab, Joan Thiele, Venerus, Ze In The Clouds, DayKoda, LNDFK, TUN e Studio Murena ci sarà anche Apparat, che si esibirà nell’ultima giornata della manifestazione, domenica 5 settembre. Abbonamenti in prevendita su Diyticket ed Xceed a 93 euro più diritti e commissioni, singole serate a 30 euro + d.p.

Sono ufficialmente tornati a suonare insieme i Maybeshewill. La band post-rock di Leicester è attualmente in studio per registrare un nuovo album, che con tutta probabilità proporrà nella nuova data italiana annunciata oggi: Robin Southby e compagni suoneranno lunedì 14 marzo 2022 al Circolo Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, in prevendita da domani su Mailticket, costeranno 15 euro più diritti e commissioni.

Torna in Italia quest’estate Vanessa Peters. Quattro i concerti per la cantautrice texana: venerdì 17 luglio al Club Il Giardino di Lugagnano (VR), giovedì 29 al Cubo Live di Milano (ingresso libero), mercoledì 18 agosto al’Hot In The City Festival a Trieste (ingresso libero) e il giorno dopo, giovedì 19, al Chiostro di San Francesco a Cesena.