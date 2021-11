Nuovi concerti: Placebo, Stuart Braithwaite, King Kahn, Penny And Sparrow, Black Lips, Little Dragon

Non solo il nuovo album, ‘Never Let Me Go‘, che uscirà il prossimo 25 marzo, ma anche un secondo concerto italiano per i Placebo. Oltre a quello, già fissato da tempo, di mercoledì 29 giugno 2022 in piazza Sordello a Mantova, Brian Molko e Stefan Olsdal saranno anche al Forum di Assago (MI) giovedì 27 ottobre. Dei biglietti, che saranno in prevendita da mercoledì prossimo su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, non si conosce ancora il prezzo.

Sarà in Italia per una data unica (e per una volta, al sud) il chitarrista dei Mogwai Stuart Bratihwaite. L’appuntamento è per venerdì 3 dicembre 2021 allo Spazioporto di Taranto, per cui i biglietti sono già in prevendita su Dice a 25,30 euro tutto incluso. Secondo la pagina Instagram della location, il musicista scozzese “si esibirà in veste solista riproponendo i brani del gruppo“.

Concerto unico anche per i King Khan Unlimited, ennesima incarnazione del garage-rocker canadese, che sabato 19 febbraio 2022 sarà al Bloom di Mezzago (MB). I biglietti, in prevendita su Musicglue, costano 15 euro più diritti e commissioni; 18 euro tutto incluso il prezzo all’ingresso la sera dello show.

Sarà uno solo pure l’appuntamento con gli indie-folker Penny And Sparrow, che venerdì 30 settembre 2022 suoneranno all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti, disponibili su Eventbrite, costano 12 euro più diritti e commissioni; 15 euro invece il prezzo d’ingresso alla cassa la sera del live.

È stato purtroppo annullato all’ultimo momento, per motivi di salute, il tour italiano dei Black Lips, che avrebbe dovuto partire oggi da Bologna. “I biglietti saranno validi per le nuove date su cui stiamo lavorando per il prossimo mese, e di cui vi daremo notizia a stretto giro“, promette l’organizzazione in una nota.

Sorte analoga per il concerto che i Little Dragon avrebbero dovuto tenere a Milano il 23 novembre prossimo: “Il concerto dei Little Dragon alla Santeria Toscana 31 è annullato e rimandato a data da definirsi. Sarà nostra premura comunicare al più presto la nuova data. I biglietti acquistati verranno rimborsati secondo le modalità indicate dal circuito di prevendita“, afferma l’organizzazione in una nota.