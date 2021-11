Nuovi concerti: Porcupine Tree, Gogol Bordello, Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Black Country New Road

Grandi novità da parte dei Porcupine Tree: innanzitutto è importante sottolinearne la reunion, giacché la loro attività era sostanzialmente terminata nel 2010. Il ritorno a fare musica congiuntamente di Steven Wilson, Richard Barbieri e Gavin Harrison comporterà la realizzazione di un album (che manca da ‘The Incident‘ del 2009) e quindi di un tour che toccherà anche l’Italia. Andiamo con ordine: ‘Closure / Continuation‘ (questo il titolo del disco) uscirà il 24 giugno 2022, preceduto già quest’oggi dal singolo ‘Harradian‘. I nuovi brani verranno suonati dal vivo lunedì 24 ottobre al Forum di Assago (MI), unica data nel nostro paese, per cui i biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo su Ticketone e Vivatcket con un range di prezzo che, al netto di diritti e commissioni, va da 45 a 65 euro.

Saranno tre, invece, i concerti italiani dei Gogol Bordello: Eugene Hutz e soci si esibiranno venerdì 8 luglio alla Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN), sabato 9 in piazza Grande a Palmanova (UD) e domenica 10 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). I biglietti costano 25 euro più diritti e commissioni per ciascuna delle tre date, e sono in prevendita su Ticketmaster per quanto riguarda la data romagnola e quella lombarda, e su Ticketone per quella friulana.

Ci saranno anche gli Imagine Dragons ad ‘arricchire’ il cartellone dell’I-Days di Milano. Suoneranno sabato 11 giugno 2022 all’Ippodromo di Milano Trenno, così come tutti gli altri artisti sinora in cartellone: Foo Fighters, Chic, L7 (tutti on stage il domenica 12 giugno) e Aerosmith, (venerdì 10). I biglietti per la data di Dan Reynolds e compagni saranno in prevendita da venerdì su Ticktmaster, Ticketone e Vivaticket a 60 o 80 euro (più diritti e commissioni) a seconda della postazione scelta.

Annunciati anche i primi due nomi per l’edizione 2022 dell’AMA Music Festival di Romano d’Ezzelino (VI). Sul palco della kermesse veneta saliranno mercoledì 24 agosto i Nothing But Thieves e giovedì 25 gli Ska P. Per entrambi gli show sono già in prevendita su Ticketmaster e Ticketone 500 early bird ticket a 30 euro più diritti e commissioni. 110 euro più commissioni, invece, il prezzo dell’abbonamento ai cinque giorni del festival (che terminerà domenica 28).

Come molti di voi già sapranno, è stato definitivamente annullato “per motivi di salute di un membro della band” il tour italiano dei Black Country New Road, già più volte rimandato. Saltano definitivamente, dunque, i concerti di oggi 1 novembre al Teatro Duse di Bologna, del 2/11 all’Auditorium Orfeo Tamburi di Ancona, del 3/11 al Teatro del Parco a Mestre e del 5/11 al Circolo Della Musica di Rivoli. L’organizzazione precisa che “Il rimborso totale dei biglietti potrà essere richiesto presso i punti vendita o presso il gestore di vendita online dove gli stessi sono stati acquistati, dal 03/11/2021 al 03/12/2021“.