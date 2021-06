Nuovi concerti: Shame, Cigarettes After Sex, Delving, Starset, Elton John

La variante Delta colpisce, purtroppo, anche il calendario dei concerti di casa nostra. Sia Shame che Cigarettes After Sex hanno infatti ufficializzato l’annullamento degli show che dovevano tenere nel nostro paese a luglio. L’appuntamento per cui era coinvolta la band inglese, previsto per giovedì 1 al Parco Massari di Ferrara, conserverà comunque le esibizioni di Massimo Volume e Soviet Soviet. I concerti del gruppo americano in programma a Roma e Bologna sono invece rinviati all’estate 2022 (con biglietti che rimangono validi); definitivamente cancellato quello di Molfetta.

Due date in Italia per i Delving, il nuovo progetto di Nick DiSalvo (già negli Elder e nei Gold & Silver), per cui è uscito lo scorso giugno l’LP di debutto (intitolato ‘Hirschbrunnen‘). Il musicista americano sarà al Freakout di Bologna venerdì 3 dicembre 2021 e al Bloom di Mezzago (MB) sabato 4. Non siamo al momento a conoscenza del prezzo dei biglietti.

Avrà luogo lunedì 28 febbraio 2022 l’unica esibizione italiana degli Starset: la heavy-rockband di Columbus (Ohio) suonerà all’Alcatraz di Milano. I biglietti, già in prevendita su Ticketone e Vivaticket, costano 30 euro più diritti e commissioni.

Coloro che invece volessero vedere per l’ultima volta su un palco Elton John, lo potranno fare sabato 4 giugno 2022, data in cui il suo ‘Farewell Yellow Brick Road – The Final Tour‘ farà tappa allo Stadio di San Siro a Milano. I biglietti, di cui ancora non sono stati comunicati i costi, saranno in prevendita dalle 10 di giovedì prossimo.