Nuovi concerti: Skunk Anansie, John, Grandson, Black Stone Cherry, Pitchfork Chicago

Le celebrazioni dei 25 anni di carriera degli Skunk Anansie non si fermeranno soltanto alla data di martedì 15 marzo all’Alcatraz di Milano, già in calendario da tempo. Skin e compagni torneranno infatti in Italia in estate, per ulteriori tre appuntamenti: martedì 29 giugno 2022 nella Cavea dell’Auditorium di Roma (all’interno della rassegna Rock In Roma), mercoledì 30 allo Sherwood Festival di Padova (nell’area esterna dello Stadio Euganeo) e giovedì 1° luglio al Flowers Festival, nel parco della Certosa di Collegno (TO). Per ciascuna delle tre nuove date i biglietti sono in prevendita a 30 euro più diritti e commissioni.

C’è un nuovo album in programma per i John, duo londinese dal rock decisamente energico (che sul web potete cercare più agilmente aggiungendo “timestwo” alla denominazione). ‘Nocturnal Manoeuvres‘ uscirà l’8 ottobre prossimo, e includerà i singoli sinora resi pubblici, ‘A Song For Those Who Speed In Built-Up Areas‘, ‘Šibensko Powerhouse‘ e il recentissimo ‘Non-Essential Hymn‘. John Newton e Johnny Healey porteranno poi le nuove canzoni dal vivo anche in Italia: venerdì 25 marzo 2022 al Covo di Bologna e sabato 26 al Biko di Milano. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano per entrambi gli show 14 euro tutto incluso.



Sarà Grandson ad aprire l’unica data italiana dei Deftones. Il giovane musicista americano, già collaboratore di Awolnation, Mike Shinoda e Tom Morello, martedì 21 giugno 2022 anticiperà dunque la band texana sul palco del Sequoie Music Park di Bologna. Sono ancora disponibili ingressi nelle prevendite di Ticketone, Ticketmaster, Vivaticket e Boxerticket; costano 34 euro più diritti e commissioni.

È notizia di qualche giorno fa ma ancora non l’avevamo data su queste pagine: il concerto dei Black Stone Cherry originariamente previsto per il prossimo 14 novembre, è stato rinviato al 26 settembre 2022. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per il nuovo show, chi ancora non li avesse li può acquistare su Ticketone a 34 euro più diritti e commissioni di prevendita. 40 euro tutto incluso il costo d’ingresso la sera dello show.

Comincia questa sera, alle 20 ora italiana, l’edizione americana del Pitchfork Festival, che si tiene come di consueto a Chicago e durerà sino a domenica notte. Molti degli show in cartellone saranno visibili in diretta streaming sulla celeberrima webzine e su YouTube (nell’embed qui sotto). Questa sera/notte, per esempio, si potrà godere delle esibizioni di Hop Along, Black Midi, Animal Collective, Big Thief e Phoebe Bridgers. Ci sono anche molti altri però; più sotto trovate il programma completo.