Nuovi concerti: Snail Mail, Alice Cooper, Dead Can Dance, Pineapple Thief, Automatic, Oasis

Nel futuro di Snail Mail non ci sarà soltanto il suo nuovo album, ‘Valentine‘, in arrivo il 5 novembre prossimo, ma anche due concerti in Italia a febbraio 2022. La cantautrice americana si esibirà domenica 27 febbraio al Locomotiv di Bologna e lunedì 28 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, in prevendita su Dice e Ticketmaster per la data emiliana e su Ticketone e Ticketmaster per quella lombarda, costano 16 euro più diritti e commissioni.

Sarà invece un appuntamento unico quello che sancirà il ritorno di Alice Cooper in Italia: il celeberrimo rocker di Detroit sarà mercoledì 29 giugno 2022 all’Ippodromo di San Siro a Milano, all’interno del Milano Summer Festival. I biglietti, disponibili da domani su Ticketone e Vivaticket, costano 40 euro più diritti e commissioni di prevendita. Special guest della serata sarà l’ex Hanoi Rocks Micheal Monroe, che si esibirà in apertura.

Sono finalmente state riprogrammate le due date che i Dead Can Dance dovevano tenere in Italia nello scorso mese di aprile. La band anglo-australiana suonerà non più a Milano bensì a Padova, sia venerdì 27 che sabato 28 maggio al Gran Teatro Geox. L’organizzazione fa sapere che “i biglietti già emessi saranno validi per l’accesso ai due nuovi concerti, rispettando lo stesso giorno e, per quanto possibile, il posizionamento scelto” e che “chi fosse impossibilitato a partecipare al concerto, può fare richiesta di rimborso tramite il form sul sito del circuito di biglietteria che ha originariamente emesso il biglietto entro e non oltre il 17 ottobre 2021“. Per chi ancora non avesse un tagliando d’ingresso, le nuove prevendite partiranno dal 25 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket con prezzi, a seconda della postazione, che vanno da 35 a 90 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Rimandate anche le due date italiane dei Pineapple Thief: la band indie-prog britannica sarà mercoledì 23 febbraio 2022 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) e giovedì 24 al New Age di Roncade (TV), dunque qualche mese dopo l’appuntamento originario di ottobre 2021. I biglietti precedentemente acquistati restano validi, per chi non li avesse rimangono in prevendita su Ticketone a 27 euro più diritti e commissioni.

C’è una buona notizia per chi ha acquistato il biglietto per uno degli show italiani dei Viagra Boys, domenica 28 novembre al Link di Bologna, martedì 30 al Teatro Centrale Roma di Roma e mercoledì 1 dicembre ai Magazzini Generali di Milano. Ad aprire i tre concerti ci saranno le Automatic, trio synth-pop losangelino assolutamente apprezzabile, con un album all’attivo (‘Signal‘, 2019) e un altro in preparazione.

Nel nostro paese, si potrà vedere tra lunedì 27 e mercoledì 29 settembre ‘Knebworth 1996‘, docu-film sul leggendario concerto degli Oasis che segnò molto probabilmente il momento più alto della loro storia, quando suonarono davanti a 250.000 persone in due esibizioni che avvennero il 10 e 11 agosto 1996. La pellicola verrà proiettata negli Space Cinema di tutta Italia, le informazioni specifiche sulle singole proiezioni le potete trovare qui.