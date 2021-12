Nuovi concerti: Snail Mail, Ryley Walker, Alex Cameron, Tops, Slift, Nick Mason, Darkness, Fink

E’ stata riprogrammata la tournée italiana di Snail Mail, che aveva rinviato le sue date di Milano e Bologna per problemi di salute. Il concerto emiliano è però, purtroppo, definitivamente annullato, mentre quello lombardo a questo punto diventa una data unica in Italia: l’appuntamento è per giovedì 16 giugno 2022 alla Santeria di viale Toscana 31. 16 euro più diritti e commissioni il prezzo dei biglietti; quelli già acquistati rimangono, ovviamente, validi. Per lo show cancellato, invece, “Le richieste di rimborso dei biglietti dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster e Dice)“.

Torna nel nostro paese per un live-show Ryley Walker: il folk/blues/psych-singer americano si esibirà venerdì 13 maggio 2022 all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti, disponibili su Dice, costano 18,63 euro diritti e commissioni inclusi.

Unica data italiana anche per Alex Cameron: il musicista australiano sarà al Covo di Bologna sabato 26 marzo 2022, portandosi dietro Kirin J Callinan come special guest. 16 euro più diritti e commissioni di prevendita il prezzo dei biglietti, disponibili su Ticketmaster e Boxerticket.

Da tempo avrebbero dovuto suonare in Italia, i Tops: finalmente lo faranno, lunedì 13 giugno 2022 al Covo di Bologna. Per ascoltare il power-pop della band canadese il costo d’ingresso è di 16 euro tutto incluso, con prevendite attive su Dice.

I prog-rocker francesi Slift saranno dalle nostre parti, per due concerti, a maggio del prossimo anno: lunedì 23 al CAP10100 di Torino, e martedì 24 al Covo di Bologna. I biglietti, in prevendita su Dice, costano (per entrambi gli show) 17,50 euro tutto incluso.

Finalmente nel nostro paese anche il progetto solista dell’ex Pink Floyd Nick Mason, che suoi Saucerful of Secrets sabato 25 giugno 2022 suonerà al Lucca Summer Festival, e domenica 26 allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO). I biglietti, a seconda di location e postazione, vanno da 43 a 85 euro più diritti e commissioni di prevendita, attiva su Ticketone.

“Con grande rammarico, comunichiamo che siamo stati costretti a cancellare il nostro prossimo tour europeo. Le date comprendevano 23 show in 10 paesi e con il passare del tempo è diventato sempre più chiaro che, a causa di vari problemi legati al covid, restrizioni della capienza dei locali, coprifuoco e problematiche negli spostamenti, il tour non può procedere“: così i Darkness sanciscono l’annullamento dei loro prossimi concerti, tra cui le tre date previste in Italia a gennaio a Milano, Bologna e Padova. L’organizzazione sottolinea che “E’ possibile richiedere il rimborso monetario dal 16 dicembre al 17 gennaio 2021 sul circuito di biglietteria presso cui è stato effettuato l’acquisto“.

Stessa sorte anche per i live di Fink, che avrebbe dovuto esibirsi a maggio a Milano e Roma. “Per il rimborso monetario dei biglietti è necessario inoltrare richiesta attraverso la compilazione di un apposito modulo sul sito del circuito che ha emesso il biglietto entro e non oltre il 17 gennaio 2022″, afferma l’organizzazione“.