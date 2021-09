Nuovi concerti: St. Vincent, Eagles Of Death Metal, White Lies, Helmet, Tr/st, Isle Of Wight

Passerà anche dall’Italia il tour europeo di St. Vincent, il primo in cui potranno essere suonate le canzoni del suo nuovo album, ‘Daddy’s Home‘. La cantautrice americana si esibirà al Fabrique di Milano venerdì 10 giugno 2022, unica data nel nostro paese. I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket; non ne è ancora stato comunicato il costo.

Un concerto nel nostro paese, dopo molto tempo, anche per gli Eagles Of Death Metal: saranno all’Alcatraz di Milano lunedì 21 marzo 2022. Anche in questo caso prezzo dei biglietti ancora sconosciuto, ma in prevendita da venerdì su Dice.

Giornata importante per i fan dei White Lies, che hanno annunciato un nuovo album, ‘As I Try Not To Fall Apart‘, in uscita il 18 febbraio prossimo per PIAS, e due concerti italiani: martedì 10 maggio 2022 ai Magazzini Generali di Milano e mercoledì 11 all’Orion di Roma. I biglietti, che saranno in prevendita tra domani su Musicglue e da giovedì su Dice, costano 32,50 euro diritti e commissioni inclusi. In scaletta in entrambe le date ci sarà presumibilmente il nuovo singolo, un brano intitolato anch’esso ‘As I Try Not To Fall Apart‘.

Tornano a farsi sentire anche gli Helmet, che sebbene manchino all’appuntamento con un disco nuovo dal 2016, seguitano a suonare le loro ruvidissme canzoni in giro per il mondo. A maggio 2022 lo faranno anche in Italia, per tre occasioni: la seminale band newyorkese suonerà martedì 3 al Legend di Milano, mercoledì 4 al Largo di Roma e giovedì 5 al Bronson di Ravenna. I biglietti sono già in prevendita su Dice, costano (tutto incluso) 23 euro per il concerto milanese e quello romano; 25,50 euro il costo d’ingresso per l’appuntamento romagnolo.

Una sola data a Milano per il synth-pop dark dei Tr/st. Il progetto guidato da Robert Alfons salirà sul palco dei Magazzini Generali lunedì 23 maggio 2022. 17,25 euro, diritti e commissioni inclusi, il prezzo dei biglietti già in prevendita su Dice.

Muse, Kasabian, Vaccines, Happy Mondays, e Coral (e persino Lionel Richie, UB40 e Shaggy) saranno tra i protagonisti dell’edizione 2022 dell’Isle Of Wight Festival, che si terrà tra giovedì 16 e domenica 19 giugno del prossimo anno sull’isola resa celebre da una canzone dei Dik Dik, nel capoluogo Newport. Gli abbonamenti per l’intero weekend costano 195 sterline più commissioni, e sono già disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.