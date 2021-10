Nuovi concerti: Steve Wynn, Patti Smith, Oscar And The Wolf, Parov Stelar, Wrabel, Willie Nile

Sarà davvero lunghissimo l’imminente tour italiano di Steve Wynn: addirittura 14 le date in calendario per il frontman dei Dream Syndicate, per l’occasione in versione solista. Come potete vedere dalla locandina qui sopra, Wynn si esibirà dopodomani, martedì 5 ottobre, al Raindogs di Savona, mercoledì 6 all’Ostaia da-U Neo di Genova, giovedì 7 al Blah Blah di Torino, venerdì 8 al Circolo Fratellanza di Casnigo (BG), sabato 9 al Bloom di Mezzago (MB), domenica 10 allo Splinter di Parma, lunedì 11 al Fat Art Club di Terni, martedì 12 al 30 Formiche di Roma, mercoledì 13 a Napoli per un secret show, giovedì 14 all’Abbazia di Santa Maria Piè di Chienti di Montecorsaro (MC), venerdì 15 al Bronson di Ravenna, sabato 16 al Circolo Progresso di Firenze, domenica 17 allo Spazio MAVV di Vittorio Veneto (TV) e, infine, lunedì 18 a Il Giardino di Lugagnano (VR).

Anche Patti Smith ama parecchio l’Italia: è già stata dalle nostre parti questa estate, ma tornerà domenica 10 ottobre al Convention Center La Nuvola di Roma, accompagnata dalla sua band. I biglietti, disponibili su Ticketone, hanno tre fasce di prezzo: 33, 55 e 88 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Un solo concerto per Oscar And The Wolf: il cantautore belga suonerà venerdì 6 maggio 2022 alla Santeria di Milano. I biglietti, già in prevendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, costano 18 euro più diritti e commissioni. Sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni di ‘The Shimmer‘, il suo nuovo album in uscita il prossimo 22 ottobre.

Nasce producer Marcus Füreder in arte Parov Stelar, ma da molti anni si esibisce live con un’intera band. Lo farà anche giovedì 3 marzo 2022 all’Alcatraz di Milano, unica sua data nel nostro paese. Disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, i biglietti per il ‘Venom Tour 22‘ costano 35 euro più diritti e commissioni di prevendita.

‘These Words Are All For You‘, l’LP d’esordio di Wrabel, è uscito pochi giorni fa, il 24 settembre. Il musicista americano lo porterà dal vivo anche in Italia, per un unico appuntamento programmato per venerdì 25 febbraio 2022 alla Santeria di Milano. 15 euro più diritti e commissioni il prezzo d’ingresso, con biglietti in prevendita su Ticketone e Vivaticket.

Tre date da noi per Willie Nile, anche lui recente autore di un nuovo LP, ‘The Day The Earth Stood Still‘, pubblicato ad agosto. L’esperto musicista di Buffalo lo porterà in Italia ad aprile 2022: mercoledì 27 aprile al Cine Fox di Caorso (PC), giovedì 28 al Druso di Ranica (BG) e sabato 30 a Il Giardino di Lugagnano (VR). Tutte e tre le serate saranno aperte dal cantautore americano Brad Ray.

Ci sono, purtroppo, anche diverse cancellazioni dal calendario concerti delle prossime settimane: ad esempio, niente più Django Django il 16 novembre a Milano, così come Anna B Savage non sarà al Circolo della Musica di Rivoli (TO) il 3 novembre. Definitivamente annullate le tre date italiane (Fiesole, Roma e Trani) di Devendra Banhart, che già erano state rimandate dallo scorso luglio, così come le due degli Stranglers del 20 e 21 novembre (Bologna e Trezzo sull’Adda).