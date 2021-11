Nuovi concerti: Strange Days, Working Men’s Club, NoFX, Ozzy Osbourne, Altin Gun

Si chiama Strange Days il mini-festival che animerà l’estate romana nel prossimo mese di luglio: venerdì 15 luglio al Parco delle Valli si esibiranno i Supergrass e il giorno dopo, sabato 16, gli Idles. La locandina sottolinea che sono previsti altri special guest, e che i biglietti sono già in prevendita su Dice. 29 euro, tutto compreso, il costo delle singole serate; 46 euro il prezzo dell’abbonamento alla due-giorni.

Il fatto che il loro album di debutto omonimo sia stato pubblicato a ottobre 2020, ha impedito sinora ai Working Men’s Club di suonarlo in Italia. Ciò potrà però accadere l’anno prossimo, giacché la band inglese ha fissato un concerto nel nostro paese. Sydney Minsky-Sargeant e soci saranno domenica 1° maggio al Magnolia di Segrate (MI), per un appuntamento che, almeno per il momento, è unico. 18 euro più diritti e commissioni il costo dei biglietti, in prevendita da venerdì su Ticketmaster e Ticketone.

Anche Punk In Drublic, il festival punk organizzato dai NoFX, avrebbe dovuto tenersi già da un paio di stagioni. Una data che potrebbe essere definitiva è stata ufficializzata oggi: la storica band californiana si esibirà insieme a Pennywise, Me First & The Gimme Gimmes, Face2Face, Talco, The Bombpops e Days’n’Daze sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) domenica 22 maggio 2022. I biglietti già acquistati per le edizioni 2020 o 2021 rimangono validi, per chi non li avesse sono di nuovo disponibili sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a 55 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Ulteriore spostamento di calendario per Ozzy Osbourne: la data italiana insieme ai Judas Priest, prevista per l’8 febbraio 2022 all’Unipol Arena di Bologna, è riprogrammata a giovedì 12 maggio 2023. Tutti i biglietti precedentemente acquistati rimangono validi.

Due tour che avrebbero dovuto passare dall’Italia nei prossimi giorni sono stati, purtroppo, cancellati: quello degli Altin Gun, che avrebbe dovuto fare tappa a Milano, Bologna e Roma, è rinviato a data da destinarsi, così come il concerto di Natalie Bergman all’ARCI Bellezza di Milano. Da subito si possono chiedere i rispettivi rimborsi mettendosi in contatto con la piattaforma su cui si sono acquistati i biglietti.