Nuovi concerti: The Tallest Man On Earth, The World Is A Beautiful Place, Slaughter And The Dogs, Psychedelic Porn Crumpets, Rock Werchter

Saranno quattro i concerti italiani di Kristian Matsson in arte The Tallest Man On Earth. Il folksinger svedese suonerà martedì 5 luglio al warm up del Lars Rock Fest, presso la Rocca Medioevale di Castiglione del Lago (PG), mercoledì 6 alla Mole Vanvitelliana di Ancona per lo Spilla Festival, giovedì 7 alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia per Pistoia Blues, e giovedì 8 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) all’interno della rassegna Tener-a-mente. I biglietti, in prevendita da venerdì su Ticketmaster, Ticketone e Diyticket a seconda della location, costano 30 euro più diritti e commissioni ad eccezione della data gardesana, il cui prezzo netto è 28 euro.

Una data in Italia anche per The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die. Il quintetto americano sarà al Legend di Milano giovedì 19 maggio, preceduto addirittura da tre band: Bent Knee, Modern Color e Amends. I biglietti, in prevendita da venerdì su Dice, costeranno 23 euro, diritti e commissioni compresi.

Fanno parte della storia del punk-rock inglese gli Slaughter And The Dogs, attivi dal lontanissimo 1975 ma ad aprile 2022 nuovamente in Italia per tre concerti: venerdì 1 al Blah Blah di Torino (ingresso 13 euro), sabato 2 al Bloom di Mezzago (suonano anche Peawees e Boogie Spiders, ingresso 20 euro) e domenica 3 al Freakout di Bologna (ingresso 10 euro con tessera AICS).

È invece definitivamente cancellato il live che gli Psychedelic Porn Crumpets avrebbero dovuto tenere il 5 aprile alla Santeria di Milano. “Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto fino al 15 aprile“, spiega l’organizzazione.

Viene definita “pressoché completa” la line-up di Rock Werchter, uno dei maggiori festival centro-europei, che quest’anno si tiene da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio nella cittadine belga. Pearl Jam, War On Drugs, Metallica, Greta Van Fleet, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Red Hot Chili Peppers e Killers sono stati scelti come headliner, ma in cartellone (che potete vedere qui sotto) ce ne sono tanti altri. 266 euro è il costo dell’abbonamento alle 4 giornate della manifestazione, che quest’anno avrà 4 palchi.