Nuovi concerti: Wombats, Roisin Murphy, Kaki King, Viagra Boys, Whitesnake

‘Fix Yourself, Not The World‘, il nuovo album dei Wombats, uscirà il 7 gennaio 2022. Da esso sono già state condivise due delle canzoni in scaletta, ‘Method To The Madness‘ e ‘If You Ever Leave, I’m Coming With You‘. Entrambe faranno presumibilmente parte anche della tracklist delle loro due date italiane, in programma a maggio 2022: giovedì 12 all’Estragon di Bologna e venerdì 13 al Fabrique di Milano. Dei biglietti, in prevendita da venerdì prossimo sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, non si conosce ancora il costo.





È invece stato rimandato al prossimo anno il tour europeo di Roisin Murphy. Stessa sorte anche per la data del Fabrique di Milano, ora programmata per domenica 1° maggio 2022. I biglietti, che rimangono in prevendita su Ticketone, costano 25 euro più diritti e commissioni. Quelli già acquistati restano, ovviamente, validi.

Medesimo destino pure per il tour di Kaki King, spostato ad aprile 2022. Nello specifico, la cantautrice americana sarà dunque domenica 10 al Largo di Roma (ingresso 15 euro), martedì 12 al Bravo Caffé di Bologna (biglietti 25 euro più diritti e commissioni), mercoledì 13 allo Studio Foce di Lugano (ingresso 15 franchi svizzeri) e giovedì 14 alla Santeria di Milano (ingresso 20 euro). I biglietti precedentemente acquistati rimangono, anche in questo caso, validi.

Piccola modifica, invece, per la prossima sortita italiana dei Viagra Boys, al momento confermata. Cambia solamente la location della data di lunedì 28 novembre a Bologna, che si sposta dal Freakout al più capiente Link. Ci sono dunque nuove disponibilità di biglietti, in prevendita su Musicglue a 15 euro più diritti e commissioni. Da rammentare, inoltre, che mercoledì 30 la band svedese sarà al Teatro Centrale di Roma (20 euro + d.p.) e giovedì 1 dicembre ai Magazzini Generali di Milano (20 euro + d.p.).

Chi ama il rock senza fronzoli avrà piacere di sapere della data congiunta di Whitesnake e Europe: entrambi si esibiranno al Lorenzini District di Milano martedì 28 giugno 2022. I biglietti, di cui non siamo a conoscenza dei costi, saranno disponibili da venerdì su Ticketone e Vivaticket.